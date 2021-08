Zoom accepte de régler le procès pour « Zoombombing »

La société a également accepté d’informer les utilisateurs lorsque d’autres utilisent des applications tierces pendant les réunions et de fournir une formation sur la confidentialité et le traitement des données à ses employés.

« La confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs sont des priorités absolues pour Zoom, et nous prenons au sérieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous sommes fiers des avancées que nous avons apportées à notre plate-forme et sommes impatients de continuer à innover en mettant la confidentialité et la sécurité au premier plan. »

En acceptant de régler l’affaire, la société a nié tout acte répréhensible.

Au printemps 2020, 14 recours collectifs ont été déposés contre l’entreprise pour Zoombombing, un phénomène largement discuté au cours des premières semaines de quarantaine qui impliquait souvent de la pornographie et un langage raciste. Cela comprenait, par exemple, la publication de messages de la suprématie blanche lors d’un webinaire sur l’antisémitisme.

En mai, le tribunal de district américain du district nord de Californie a regroupé les nombreuses plaintes en un seul recours collectif.

La poursuite a également affirmé que Zoom partageait les données personnelles des utilisateurs avec des services tiers tels que Facebook, Google et LinkedIn et qu’il avait faussement dit aux utilisateurs que son service fournissait un cryptage de bout en bout, une mesure de sécurité qui vise à empêcher les étrangers d’écouter. sur les communications en ligne.