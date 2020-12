Mais le travail de l’exécutif avec le gouvernement chinois, comme le prétendent les agents du FBI dans une plainte pénale déverrouillée par un tribunal fédéral de Brooklyn vendredi, met en évidence les menaces de censure souvent cachées dans un forum présenté comme une plate-forme pour liberté d’expression. Cela soulève également des questions sur la manière dont Zoom protège les données des utilisateurs des gouvernements qui souhaitent surveiller et opprimer les personnes à l’intérieur de leurs frontières et à l’étranger.

Les procureurs ont déclaré que l’exécutif basé en Chine, Xinjiang Jin, assurait la liaison principale de Zoom avec les forces de l’ordre et les agences de renseignement chinoises, partageant les informations des utilisateurs et mettant fin aux appels vidéo à la demande du gouvernement chinois.

Jin a surveillé le système vidéo de Zoom pour des discussions sur des sujets politiques et religieux considérés comme inacceptables par le Parti communiste chinois au pouvoir, selon la plainte, et a donné aux responsables du gouvernement les noms, adresses e-mail et autres informations sensibles des utilisateurs, même des personnes. en dehors de la Chine.

Jin a également travaillé pour mettre fin à au moins quatre réunions vidéo en mai et juin, y compris des appels vidéo avec des dissidents basés aux États-Unis qui ont survécu à la répression des forces armées chinoises qui a tué des milliers d’étudiants et de manifestants. Le gouvernement chinois s’efforce de censurer toute reconnaissance du massacre, y compris sur les réseaux sociaux en dehors de la Chine.

Un porte-parole de Zoom a déclaré vendredi dans un communiqué que la société avait coopéré sur l’affaire et lancé sa propre enquête interne. Jin, a déclaré la société, a partagé « une quantité limitée de données d’utilisateurs individuels avec les autorités chinoises », ainsi que des données sur pas plus de 10 utilisateurs en dehors de la Chine. Jin a été licencié pour avoir enfreint la politique de l’entreprise, selon le communiqué, et d’autres employés ont été mis en congé administratif jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Dans un déclaration mise à jour Sur le site Web de Zoom, la société a déclaré avoir « échoué » en mettant fin aux réunions, plutôt qu’en bloquant simplement l’accès des participants en Chine, afin de se conformer à la loi chinoise. La société a déclaré qu’elle avait récupéré les comptes des victimes et n’autoriserait plus les demandes du gouvernement chinois à affecter les utilisateurs en dehors de la Chine continentale.

« Comme le DOJ l’indique clairement, chaque entreprise américaine, y compris Zoom et nos pairs de l’industrie, fait face à des défis pour faire des affaires en Chine », a déclaré la société dans son communiqué. « Nous continuerons d’agir de manière agressive pour anticiper et relever les défis en constante évolution de la sécurité des données. »

Jin n’a pas pu être joint pour commenter. Bien que Jin vive en Chine et ne soit pas détenu aux États-Unis, les responsables ont déclaré qu’il pourrait être transféré aux États-Unis pour faire face à des poursuites s’il se rendait dans un pays qui a un traité d’extradition avec les États-Unis.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Des militants des droits de l’homme ont déclaré cet été que leurs comptes Zoom avaient été brusquement fermés peu de temps avant ou après avoir organisé des appels vidéo pour commémorer le 31e anniversaire des manifestations sur la place Tiananmen, un acte sanglant capturé sur la photo emblématique d’un homme debout devant un Chinois. réservoir.

Zoom a ensuite déclaré dans un communiqué que l’entreprise « doit se conformer aux lois des pays dans lesquels nous opérons ». Alors que la société a déclaré qu’elle regrettait « que quelques réunions récentes avec des participants à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine aient été négativement affectées », le communiqué a déclaré qu’il n’était pas sous le contrôle de la société « d’exclure les lois des gouvernements qui s’opposent à la liberté de mouvement. l’expression peut être modifiée. «

Zhou Fengsuo, un dirigeant étudiant lors des manifestations de la place Tiananmen qui a vu son compte Zoom payé annulé cet été, a déclaré vendredi au Washington Post qu’il avait travaillé avec le FBI sur cette affaire, considérant les allégations de « bonne nouvelle ».

« C’est tellement étonnant pour moi comment cette société américaine, avec ce lien, rendrait compte directement au » Parti communiste chinois et « interromprait régulièrement nos réunions au nom du PCC », a-t-il dit. « Ce directeur a travaillé pour le gouvernement et la police en tant qu’agent de poursuite, et Zoom a payé cet homme pour le travail. »

Les procureurs ont accusé Jin, alias Julien Jin, d’avoir conspiré en vue de commettre un harcèlement interétatique et de remettre un moyen d’identification. Jin, 39 ans, travaillait dans l’entreprise depuis 2016, plus récemment en tant que « responsable technique de la sécurité », selon la plainte.

Citant des messages électroniques entre Jin et d’autres employés de Zoom, les agents du FBI ont décrit une campagne d’un mois à haute pression de la « police Internet » chinoise pour regarder les appels vidéo des utilisateurs et supprimer les discours indésirables. Dans un rapport d’avril, Jin a déclaré qu’il avait été convoqué à une réunion avec des responsables du gouvernement chinois qui ont demandé à Zoom de développer la capacité de mettre fin à tout « rassemblement illégal » en une minute. Dans d’autres cas, Jin a envoyé des mots de passe de réunion et d’autres données internes sensibles directement aux forces de l’ordre chinoises.

Dans la plainte, des agents du FBI ont déclaré que les employés de Zoom aux États-Unis avaient accepté un plan de « rectification » du gouvernement chinois qui impliquait la migration de données sur environ 1 million d’utilisateurs des États-Unis vers la Chine, ce qui les soumettait à la loi chinoise. était modéré. Selon la plainte, Zoom a également accepté d’accorder un «accès spécial» aux autorités chinoises chargées de l’application de la loi et de la sécurité nationale. Dans un rapport cité dans la plainte, Jin a écrit que les autorités voulaient lui montrer des listes détaillées de « surveillance quotidienne » des « manifestations de Hong Kong, des religions illégales » et d’autres sujets.

Pour mettre fin aux appels de la place Tiananmen, la plainte allègue que les co-conspirateurs de Jin ont fabriqué des preuves qu’ils étaient destinés à discuter de la maltraitance des enfants, du racisme, du terrorisme et de la violence. Les co-conspirateurs de Jin ont également passé des appels avec de faux comptes qui utilisaient des images de profil pornographiques ou terroristes, et Jin a souligné ces images comme des preuves pour mettre fin aux réunions et suspendre les comptes des hôtes.

John Demers, le procureur général adjoint à la sécurité nationale, a déclaré que l’entreprise, comme beaucoup d’autres faisant des affaires en Chine, s’était mise dans une position difficile en opérant dans un pays autoritaire dont les lois et les pratiques sont souvent » contraire à nos valeurs ».

« La société se concentrait sur le respect de la loi chinoise et des attentes des forces de l’ordre chinoises », a déclaré Demers. Mais ce qui s’est passé au fil du temps, c’est que ces attentes ont augmenté. Cela va donc de « Bien répondre à nos demandes légales » à « Vous devez prendre des mesures dans la minute pour arrêter toute action sur vos plates-formes » – pas seulement en Chine, mais au-delà – qui concernent des sujets sensibles à le gouvernement chinois. «

Cette pression, a-t-il noté, s’étend à de nombreux secteurs: il a évoqué la controverse de l’année dernière autour de la National Basketball Association, dans laquelle le directeur général des Houston Rockets a tweeté en soutien aux manifestants à Hong Kong, provoquant une réaction violente en Chine. .

«Le cas illustre les choix que les entreprises doivent faire lorsqu’elles font des affaires en Chine … [and] comment le gouvernement chinois va profiter de l’influence qu’il a sur vous pour faire avancer son programme », a-t-il dit. « Vous avez un modèle cohérent du gouvernement chinois utilisant un levier économique – la capacité d’accéder aux marchés, l’investissement étranger – pour atteindre des objectifs politiques. »

John Scott-Railton, chercheur au Citizen Lab de Toronto, a déclaré que le dossier montrait à quel point les gouvernements autoritaires se tournent de plus en plus vers les grandes entreprises technologiques comme une priorité absolue pour les objectifs de renseignement mûrs pour l’infiltration et le recrutement.

Il a évoqué une autre affaire l’année dernière contre deux anciens employés de Twitter accusés d’espionnage au nom de l’Arabie saoudite, notamment en envoyant des informations personnelles sur des milliers de personnes, dont des critiques saoudiens et d’éminents dissidents.

L’acte d’accusation a été annoncé le même jour que l’administration Trump a ajouté quatre entreprises chinoises à la liste des entités du ministère du Commerce pour avoir permis des violations des droits de l’homme en Chine en fournissant des tests ADN ou du matériel de surveillance de haute technologie au gouvernement chinois. Ils faisaient partie des 59 entreprises chinoises que le Commerce ajoute à la liste des entités de contrôle des exportations, y compris des entreprises accusées d’avoir volé des secrets commerciaux et d’utiliser les exportations américaines pour soutenir l’armée chinoise.

Zoom a déjà eu des questions sur la façon dont il protège contre une éventuelle utilisation abusive des données vidéo par le gouvernement chinois, qui censure les principaux sites d’informations et de médias sociaux sous ce que l’on appelle un «grand pare-feu».

Ce printemps, Scott-Railton et un autre chercheur trouvé la société avait acheminé les données des utilisateurs américains via des serveurs chinois, les ouvrant potentiellement aux demandes de données du gouvernement chinois. La société a déclaré plus tard qu’elle avait envoyé « par erreur » des appels vidéo américains aux centres de données chinois au milieu d’un déluge d’appels téléphoniques.

Zoom emploie plus de 2 500 personnes dans le monde, dont plus de 500 en Chine l’année dernière pour développer les logiciels installés sur les ordinateurs du monde entier.

Le PDG de la société, Eric Yuan, est né en Chine mais a déménagé dans la Silicon Valley à la fin des années 1990, où il a travaillé pour la start-up vidéo WebEx avant de fonder Zoom en 2011.

La Federal Trade Commission a conclu un accord avec Zoom le mois dernier dans lequel la société a résolu les allégations selon lesquelles elle avait induit les utilisateurs en erreur sur leurs mesures de confidentialité et de cryptage des données en acceptant de nouvelles règles de sécurité.

Les questions sur les transactions commerciales en Chine sont devenues de plus en plus courantes à mesure qu’une nouvelle vague de startups technologiques chinoises a gagné en popularité et en renommée internationale. TikTok, l’application vidéo courte très populaire de la société de technologie basée à Pékin ByteDance, a attiré des soupçons de censure des utilisateurs l’année dernière, car les recherches sur le site concernaient des sujets supprimés par le gouvernement chinois, tels que le massacre de la place Tiananmen ou le Les manifestations pro-démocratie hongroises de Kong ont montré peu ou pas de vidéos.

Les directives internes du site imitaient également les politiques de censure du gouvernement chinois, et d’anciens employés de l’entreprise ont déclaré au Post l’année dernière que d’importantes décisions de modération de contenu pour les utilisateurs internationaux avaient été prises en Chine. TikTok a déclaré avoir travaillé ces derniers mois pour éloigner ses opérations américaines du siège chinois de la société.

Wang Dan, un dissident chinois dont l’appel Zoom sur la place Tiananmen a également été interrompu ce printemps, a déclaré que l’affaire montrait comment la Chine pouvait menacer la liberté d’expression des peuples occidentaux.