Zooey Zephyr combat l’interdiction des soins de santé affirmant le genre dans le Montana: Interview – Hollywood Life

Crédit d’image: campagne Zooey Zephyr

Zooey Zephyr est devenue virale pour ses commentaires de Montana House sur les soins de santé affirmant le genre pour les adolescents.

Le législateur a pris la mesure extraordinaire de la faire taire.

Elle s’est engagée à poursuivre la lutte pour les droits des adolescents trans dans le Montana.

Zooey Zéphyr vient de quitter la Maison Blanche après avoir rencontré des membres de l’administration Biden pour élaborer une stratégie de réponse nationale aux attaques considérablement accrues contre les personnes LGBTQ. Elle apprécie le soutien du gouvernement fédéral pour se joindre à la lutte meurtrière qu’elle a menée cette année en tant que représentante de l’État du Montana contre l’interdiction des soins de santé affirmant le genre pour les adolescents ainsi que contre une loi facilitant l’intimidation des adolescents trans.

Bien que Zephyr ait été littéralement réduit au silence et interdit d’apparaître à l’Assemblée législative après avoir vigoureusement représenté les opposants à ces projets de loi, qui ont ensuite été promulgués par le gouverneur du Montana. Greg Gianforte, elle dit HollywoodLa Vie qu’elle ressent la « gratitude » de la communauté trans de l’État.

La représentante Zooey Zephyr a pris la parole pour sa propre défense avant que les républicains, qui ont une super majorité, ne l’interdisent de l’étage de Montana House pour le reste de la session. pic.twitter.com/akWxqJLSWO —David Heath (@davidhth) 26 avril 2023

« Il y a une gratitude pour quelqu’un qui est là-dedans qui tient les puissants responsables des factures qui tuent notre communauté », explique-t-elle. « Il y a quelqu’un dans la pièce quand les factures arrivent et quand ils sont aussi cruels qu’ils l’ont été cette année, ils ne peuvent toujours pas nous exclure complètement, même s’ils ont essayé. »

Lorsque Zephyr, 34 ans, déclare qu’interdire aux adolescents trans d’utiliser des bloqueurs de puberté et des traitements hormonaux, avec la permission de leurs parents et sous les soins d’un médecin, est une « torture », elle ne mâche pas ses mots. Elle a déclaré avec assurance à la législature de l’État républicain que si elle adoptait l’interdiction des soins de santé trans (SB 99), elle aurait littéralement « du sang sur les mains ». « Ce n’est pas une hyperbole », souligne-t-elle pour La vie hollywoodienne. « Nous avons eu un enfant trans dans notre État qui a tenté de se suicider en regardant l’une des audiences sur le projet de loi interdisant les soins de santé affirmant le genre. »

Et les faits sont des faits : les adolescents trans ont un taux élevé de suicide et de tentative de suicide – 45 % ont tenté de se suicider au cours de la dernière année et 14 % se sont suicidés, selon une enquête nationale de 2022 sur la santé mentale des LGBTQ. C’est environ le double pour les adolescents cisgenres.

Pourtant, les législateurs républicains du Montana qui ont adopté l’interdiction des soins de santé trans affirment qu’ils « protégeaient » les adolescents. Ce n’est pas vrai, dit Zephyr, qui cite le chapitre du Montana de l’American Academy of Pediatricians qui a déclaré que l’interdiction était une « mauvaise politique ». Elle dit que les pédiatres et les thérapeutes qui sont venus expliquer aux législateurs les soins attentifs que reçoivent les patients trans et pourquoi ces soins sont nécessaires, n’ont pas été écoutés par les législateurs républicains.

« L’une des choses que j’ai dites, c’est que si vous forcez une fille trans à traverser une puberté masculine, cela équivaut à de la torture », raconte-t-elle. Néanmoins, le projet de loi a été promulgué par le gouverneur Gianforte en avril. « C’est un et cela devrait être très préoccupant pour quiconque se soucie profondément de la démocratie dans ce pays », prévient-elle.

Après sa censure fin avril, des images ont émergé de Zephyr levant triomphalement mais silencieusement un microphone alors que ses partisans scandaient «laissez-la parler» depuis la galerie, même si elle n’a pas pu participer au débat sur l’interdiction des soins de santé. Le bruit a finalement interrompu la session, et encore une fois, le moment est devenu viral.

La législatrice transgenre du Montana Zooey Zephyr a de nouveau été empêchée de participer au débat sur une mesure interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs alors que ses partisans ont interrompu la session de la Chambre en scandant « Laissez-la parler! » de la galerie. https://t.co/J6SGW8BJZy pic.twitter.com/GlEZFoFYHb – ABC Nouvelles (@ABC) 25 avril 2023

Aujourd’hui, l’ACLU du Montana conteste la constitutionnalité de la loi, qui prive les parents du droit de fournir les soins de santé dont ils pensent avoir besoin pour leur enfant. La loi n’entre pas en vigueur avant le 1er octobre, alors elle espère que les tribunaux du Montana la bloqueront, car « c’est aussi cruel qu’inconstitutionnel » – et les adolescents trans pourront continuer à obtenir les soins dont ils ont besoin dans le État.

Zephyr prévoit de se battre et de se présenter à nouveau aux élections en 2024 malgré la « rhétorique nuisible » qu’elle a endurée pour avoir parlé au nom de sa communauté. « Il y a eu de plus en plus de menaces contre moi personnellement. Mais je fais ce que je peux pour les atténuer et je ne me laisse pas décourager », dit-elle.

Rien de tout cela n’a ébranlé la confiance de Zooey dans les habitants du Montana – et elle ne pense pas que ces nouvelles lois reflètent la tolérance qui a toujours été la marque de fabrique de l’État. « Le Montana a une longue histoire de défense de la justice et de la représentation », a-t-elle déclaré. «Je pense que le Montana est le berceau des combats de l’Union contre les rois du cuivre. Je pense à l’élection du Montana Jeannette Rankinla première femme à siéger au Congrès avant que les femmes n’aient le droit de vote.

En d’autres termes, affirme-t-elle, « le législateur est très décalé » et les gens y sont, dans l’ensemble, compréhensifs. «Quand je voyage à travers l’État, je vois un État qui reconnaît largement que les personnes trans vivent nos vies, et nous vivons des vies qui nous apportent de la joie – et cela ne serait pas possible si nous n’avions pas fait la transition. Et ils reconnaissent que nous ne sommes pas seulement dans leurs communautés, mais que nous faisons partie intégrante de ce qui rend le Montana merveilleux. »

Malheureusement, elle estime qu’une «capitulation devant l’extrémisme croissant au sein du Parti républicain» a entraîné des actions «nuisibles», notamment le projet de loi 361. Zephyr explique que le projet de loi, présenté par le représentant républicain. Brandon Ler« permet à d’autres élèves de maltraiter intentionnellement et de nommer des élèves trans dans les écoles », intimidant ainsi les élèves trans dans les écoles publiques sans conséquence.

Quant au discours désormais viral de Zooey, elle admet qu’elle n’a « pas vu l’ampleur » du mouvement qui a surgi autour d’elle à la suite du silence, y compris des t-shirts et d’autres marchandises indiquant « Laissez-la parler ». « Je suis tellement concentrée sur… » quelle est la prochaine pièce « dans laquelle entrer pour faire de la monnaie », a-t-elle déclaré. « Comment puis-je faire du bien là-bas? »

En plus de lutter contre la facture, l’ACLU du Montana a le dos de Zooey. Début mai, ils ont déposé une plainte alléguant que sa censure est une violation de ses droits au premier amendement. « En privant la représentante Zephyr de son droit de s’engager librement dans le processus législatif, les accusés ont également privé ses 11 000 électeurs du droit à une pleine représentation au sein de leur gouvernement », déclarent les documents du procès, par Nouvelles de la BNC. « Le silence anarchique des accusés et la censure de la représentante Zooey Zephyr éteignent une partie essentielle du travail pour lequel ses électeurs l’ont élue. » Les accusés dans le procès comprennent Bradley Murfittsergent d’armes de la Montana House, Rep. Matt Regierprésident de la Montana House, et de l’État du Montana.

Pendant ce temps, alors que la bataille se poursuit, Zooey avoue qu’il était écrasant de rentrer chez elle à Missoula après le blitz médiatique massif qui l’a placée au centre de la bataille pour les droits des trans pour les adolescents. « Il semblait que chaque devanture de magasin sur la rue principale avait une photo de moi, ou un panneau indiquant » laissez-la parler. « » Zephyr prend une profonde inspiration avant de continuer. « C’était comme, ‘d’accord, nous y sommes.’ Je me sens juste béni de représenter ma maison. Et je me sens béni d’avoir une communauté dans le Montana qui ne se contente pas de me soutenir, mais qui se lèvera à mes côtés et dira : « c’est la personne que nous voulons pour nous représenter ». C’est quelqu’un que nous aimons et dont nous nous soucions. Elle dit la vérité au pouvoir. Elle tient puissant responsable. Et je me sens juste inondé de gratitude.

