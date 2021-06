Zooey Deschanel partage ce qui fait que sa relation avec la star de « Property Brothers » Jonathan Scott fonctionne.

« Je pense juste que Jonathan est la personne la plus gentille au monde », a déclaré Deschanel, 41 ans, à Us Weekly. « Donc, je suis vraiment chanceux. J’essaie juste d’être aussi gentil que, vous savez, lui. Et ça marche. »

Tout en faisant la promotion de sa nouvelle série sur ABC, « The Celebrity Dating Game », qu’elle animera avec Michael Bolton, l’ancienne « New Girl » a déclaré qu’elle ne participerait pas à un jeu de rencontres si elle était célibataire.

« J’ai le meilleur petit ami du monde, donc je ne pense même pas à faire quelque chose comme ça », a déclaré Deschanel, ajoutant qu’elle « ne se souvient d’aucune date avant Jonathan ».

En janvier, le couple a joyeusement célébré la nouvelle année ensemble et a marqué l’occasion avec une série de photos prises par le père de Deschanel, Caleb.

« Mon MVP 2020 était ce gars, qui m’a toujours rendu heureux malgré une année étrange et incertaine », a écrit Deschanel sur Instagram. « En espérant que 2021 soit plein de lueurs d’espoir pour tout le monde. »

Scott, 43 ans, a fait part de ses sentiments dans la section commentaires : « Vous faites de moi la version la plus heureuse et la meilleure de moi. »

Dans son propre article, la star de « Property Brothers » a écrit que 2021 serait consacré à « l’amour, le bonheur et la poursuite de l’aide aux autres », mais a noté qu’il avait un « bon départ pour la partie amour ».

Deschanel et Scott se sont rencontrés en octobre 2019 lors du tournage d’un segment « Carpool Karaoke » pour « The Late Show with James Corden ».

En septembre 2019, Deschanel et son ex-mari, le producteur de films Jacob Pechenik, ont confirmé à USA TODAY qu’ils se séparaient, quelques jours avant qu’elle et Scott ne dévoilent publiquement leur relation. Les deux se sont mariés en juin 2015 et partager son fils, Charlie, 3 ans, et sa fille, Elsie, 5 ans.

Scott était auparavant marié à Kelsy Ully.

Contribution : Hannah Yasharoff, Cydney Henderson