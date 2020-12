Katy Perry a enfin publié le clip de Not the End of the World qui présente Zooey Deschanel se faisant passer pour elle.

La chanteuse Teenage Dreams, âgée de 36 ans, a plongé les médias sociaux dans l’effondrement en dévoilant le nouveau clip musical – même si elle n’y apparaît que brièvement.

La prémisse de l’incroyable clip vidéo est qu’un groupe d’extraterrestres bleus a décidé de sauver Katy Perry avant que le monde n’implose.

Cependant, les personnages ont peut-être croisé leurs fils lorsqu’ils ont accidentellement téléporté le sosie de Katy – Zooey Deschanel.

Pendant ce temps, Katy n’était pas au courant de l’accident et a joyeusement poussé sa petite fille Daisy Dove dans le landau lors de sa brève apparition.







(Image: Katy Perry / Youtube)









Alors que Zooey a accepté d’être téléportée depuis sa planète, elle a ensuite accepté de prétendre secrètement être Katy uniquement si un groupe d’extraterrestres pouvait l’aider à sauver la Terre.

Alors que les mots stimulants de Katy jouent en arrière-plan, le clip a ensuite offert une interprétation intéressante de la façon dont le monde peut être sauvé.

Dans la vidéo musicale, Zoeey a pu sauver le monde de la destruction en désactivant Internet de la Terre.

Les mots: « La Terre est sauvée » rayonnent rapidement sur l’écran au milieu des célébrations des extraterrestres.







(Image: Katy Perry / Youtube)







(Image: Katy Perry / Youtube)



Gardant sa part du marché, Zooey fait alors semblant d’être Katy tout en jouant pour les extraterrestres excités en costume.

Les fans de Katy et Zooey ont afflué pour partager leur approbation du nouveau clip vidéo.

Un fan a écrit: « omg zooey je veux dire katy u look so good here bestie. »

« D’accord @Katy Perry merci pour la meilleure vidéo de 2020, j’aime tellement la vidéo de Pas la fin du monde », a écrit un autre.







(Image: Katy Perry / Youtube)



L’air Not the End of the World est tiré du dernier album de Katy, Smile, sorti en août.

Il contient des paroles puissantes qui résonnent avec cette année, telles que: «Ne perdez pas espoir / Ce n’est pas des funérailles auxquelles nous assistons / En fait, juste le début.

Le sixième album studio de Katy est sorti juste un jour après que la pop star ait accueilli son premier enfant avec Orlando Bloom.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033