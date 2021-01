Zooey Deschanel a une personne à remercier de l’avoir aidée jusqu’en 2020: son petit ami, Property Brothers étoile Jonathan Scott.

Le 2 janvier, le 500 jours d’été star a partagé une photo d’elle et de son miel sur Instagram, avec une douce légende.

« Mon MVP 2020 était ce gars, qui m’a toujours fait me sentir heureuse malgré une année étrange et incertaine », a-t-elle jailli. « En espérant que 2021 sera plein de doublures d’argent pour tout le monde. »

Zooey a crédité son père Caleb Deschanel, un réalisateur et directeur de la photographie qui a récemment tourné la version 2019 de Le roi Lion, en prenant la photo.

L’actrice a surpris les fans lorsqu’elle est sortie avec la star de HGTV en septembre 2019. À peine deux mois plus tard, Jonathan et Zooey ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux Critics ‘Choice Awards, et après cela, ils ont passé les vacances ensemble.

Ils étaient tout aussi inséparables en 2020 et n’hésitaient pas à partager dans la presse à quel point ils comptaient pour l’autre. Des mois avant que Zooey ne dise que Jonathan l’a aidée à traverser une année difficile – qui comprenait la lutte contre la pandémie de coronavirus en cours -, la personnalité de la télé-réalité s’est également réjouie de l’actrice.