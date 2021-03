Gens a fait avez des doutes – en particulier, qu’il s’agissait d’une photo du 500 jours d’été actrice du tout. Un fan a plaisanté, « bébé c’est katy perry. » Zooey est récemment apparue aux côtés de son célèbre sosie dans le clip de la chanson de Katy « Not the End of the World ». Dans la vidéo, les extraterrestres confondent Zooey avec l’artiste « Part of Me » – et cette photo récente de Zooey est une preuve supplémentaire de pourquoi!

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy