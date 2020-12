Perry a publié lundi une vidéo de sa chanson « Not the End of the World » dans laquelle elle est jouée par Zooey Deschanel. Les deux femmes se sont souvent trompées l’une pour l’autre au fil des ans.

«Non, non, non! Désolée. Malentendu. Je suis Zooey», dit-elle dans la vidéo après avoir été enlevée par des extraterrestres.

Perry a partagé sur Instagram qu’ils avaient filmé la vidéo il y a quatre mois. je

«J’ai eu cette idée que Zooey interviendrait pendant que je prenais un peu [maternity] partir … depuis si longtemps nous avons eu cette drôle de relation … les gens pensent que nous nous ressemblons », a déclaré Perry.