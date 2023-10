Zoo News : Préparer demain, vivre aujourd’hui | Actualités, Sports, Emplois

Que nous réserve demain ? Je suppose que c’est une question à laquelle nous aimerions tous avoir une réponse. Si nous pouvions nous préparer aux éventualités de demain, la vie pourrait être plus facile, ou cela ruinerait-il nos projets d’aujourd’hui ? Trop profond pour cet article ? Probablement, mais il y a un point. Des changements arriveront au zoo et dans tout le parc Roosevelt au cours des prochaines années dans le cadre du projet d’atténuation des inondations, mais il reste encore beaucoup d’inconnues.

Il y a une bonne compréhension de la pléthore de pièces mobiles qui composent le projet. Le plus difficile est de déterminer le calendrier de toutes ces pièces, grandes et petites, qui constitueront finalement le projet global. Alors, sans boule de cristal, nous sommes tous à la merci de l’inconnu et il suffit d’être prêt le moment venu. Après des années de travail dans un zoo, se dépêcher et attendre, cela devient en quelque sorte normal, alors jusqu’à ce que nous trouvions une boule de cristal, nous restons à la merci de l’inconnu.

Sans vision vers l’avenir, le quotidien devra suffire pour le moment, mais il y a de quoi nous tenir tous occupés jusqu’à ce qu’il soit temps de s’attaquer à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au cours des prochaines semaines, le zoo se prépare à accueillir de nouveaux employés qui auront besoin de toute notre attention pour apprendre les ficelles de leurs responsabilités avant que les inévitables changements ne commencent à prendre forme. Mais en fin de compte, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes concerne et doit concerner les animaux et leur bien-être.

Dans les semaines à venir, le personnel travaillera sur plusieurs transferts d’animaux. Certains d’entre eux seront le résultat des changements physiques à venir au zoo tandis que d’autres sont liés aux recommandations faites par les différents programmes de survie des espèces (SSP). Dans le cadre de ces programmes, le zoo est en mesure d’acquérir des animaux auprès d’autres zoos accrédités. Les comités directeurs décident également quelles institutions sont autorisées à se reproduire ainsi que quels animaux doivent être déplacés d’un zoo à un autre. La gestion des animaux a continué d’évoluer à mesure que de nouvelles informations sont apprises et en se tenant au courant des pratiques zoologiques modernes, le zoo de Roosevelt Park continuera de croître et de s’améliorer.

Des changements se profilent à l’horizon et il y aura des chemins difficiles à parcourir, c’est certain. En fin de compte, les nouvelles installations créeront une nouvelle ère pour le zoo et une toute nouvelle expérience pour nos visiteurs.

Parfois, la vision de ce qui va arriver est si vivante qu’il devient difficile d’être patient. Mais jusqu’à ce que cette vision devienne réalité, nous attendons. Nous nous occupons des affaires chaque jour et essayons de concentrer notre énergie sur la réalisation de changements afin que lorsque le projet soit prêt à avancer, le zoo et le personnel soient prêts. En fin de compte, c’est le soutien de la communauté, le dévouement du personnel et la croyance en un avenir radieux qui nous aideront à traverser les prochaines années, même sans boule de cristal.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception