Zones sacrées, terrains de chasse, terrains de piégeage : les membres de Kátł’odeeche réfléchissent à ce qu’ils ont perdu dans l’incendie

Le matin avant qu’un feu de forêt n’oblige la Première Nation Kátł’odeeche à évacuer non pas une, mais deux fois, Anna Kasper a déclaré qu’un troupeau de caribous près de la communauté des Territoires du Nord-Ouest avait commencé à se déplacer le long de la rive du Grand lac des Esclaves.

« Tout d’un coup, ils ont fait ce voyage – ils s’éloignaient tous », a déclaré le membre de Kátł’odeeche. « Donc je suppose qu’ils savaient que le feu était en train de se produire. Ils marchaient le long de la rive du lac. »

Marche de caribous le long de Hay River, rivage des Territoires du Nord-Ouest Becky Aylward, de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, a pris cette vidéo d’un caribou marchant derrière sa maison sur l’île de Vale le 14 mai 2023. Plus tard dans la journée, un incendie de forêt a entraîné des ordres d’évacuation dans la Première Nation de Kátł’odeeche et à Hay River.

Jeudi, près de deux semaines après son début, NWT Fire a déclaré que le feu de forêt incontrôlable qui brûlait aux portes de la Première Nation Kátł’odeeche (KFN) et de la ville de Hay River était « être retenu » – ce qui signifie qu’il ne devrait pas croître, tant que les conditions actuelles restent les mêmes.

Certaines des quelque 3 500 personnes forcées de fuir la région ont commencé à retourner à Hay River jeudi. Kátł’odeeche, cependant, reste hors limites, en partie à cause des graves dommages subis au cours des premiers jours de l’incendie de forêt, qui ont brûlé le bureau de la bande ainsi que des maisons individuelles.

Mais ce ne sont pas seulement les maisons appartenant aux personnes qui ont été détruites.

Habitats brûlés

À l’extérieur du centre d’évacuation de Yellowknife, les membres de Kátł’odeeche qui attendent toujours de rentrer chez eux ont déclaré que les 3 200 hectares de terres brûlées sont un habitat pour toutes sortes d’animaux sauvages : caribous des bois, orignaux, ours, renards, castors, lapins, oiseaux et bien d’autres.

« Il y a beaucoup de petits animaux comme des petites souris, des écureuils », a déclaré Joe Tambour. « C’est leur quartier. S’ils se brûlent, s’ils n’ont nulle part où aller, ils vont déménager pendant 10 à 12 ans. »

Un incident survenu plus tôt dans la semaine a mis en lumière la façon dont les animaux font face à l’incendie.

George Bugghins, qui assure la sécurité de KFN, a déclaré à CBC News qu’il avait abattu mercredi un ours noir mâle de 3 ans qui traquait les pompiers. Il a dit que les incendies et les changements d’habitat ont rendu les animaux plus agressifs.

« En ce moment, ils ont plutôt peur, parce que le feu et des trucs comme ça les ont coincés, hein ? Ils passent juste en mode protection et ils attaqueront n’importe quoi. »

George Bugghins, qui travaille pour la sécurité de la Première nation Kátł’odeeche, a déclaré avoir abattu mercredi un ours noir qui traquait les pompiers. Il a dit que les animaux ont été « acculés » par le feu de forêt et ont peur. (Juanita Taylor/CBC)

Les incendies de forêt sont une occurrence naturelle et nécessaire dans la forêt boréale, mais à mesure que le climat change, on s’attend à ce qu’ils devenir plus intense . L’automne dernier, un écologiste forestier du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il il n’y avait pas assez d’informations pour savoir si les caractéristiques des incendies du territoire changeaient.

D’une superficie de 3 200 hectares, le feu de forêt près de Hay River et de la PNK est le troisième en importance sur 17 feux de forêt jusqu’à présent cette année, selon le gouvernement territorial. Pour mettre cela en perspective, les incendies de forêt ont brûlé plus de 650 000 hectares de terres dans les régions du Dehcho, du Nord et du Sud du Slave et du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest l’année dernière.

Lignes de pièges perdues

Avec une carte de la zone brûlée en main, Tambour a indiqué différentes zones qui semblent avoir été endommagées.

« C’est principalement une zone de marais », a-t-il déclaré. « D’ici à là, il y a une petite rivière, comme un étang… il y a beaucoup de végétation, beaucoup d’animaux. À notre connaissance, nous n’avons pas de cabanes là-dedans. »

Joe Tambour, membre de la Première nation Kátł’odeeche, a déclaré que la terre qui a été brûlée par un incendie de forêt est un habitat pour toutes sortes d’animaux sauvages. Certains de ces animaux ne reviendront pas avant plusieurs années, a-t-il déclaré. (Liny Lamberink/CBC)

Il y a des cabanes le long de Sandy Creek, qui se trouve à l’extrémité est de la zone brûlée, a déclaré Tambour.

Il a dit qu’il y avait aussi un lodge en pleine nature dans cette région, mais il a entendu dire qu’il était protégé du feu.

NWT Fire a confirmé vendredi que le lodge n’avait pas été endommagé – il avait été protégé avec succès par des incendies intentionnels qui ont dégagé la végétation environnante.

Tambour et Peter Sabourin, un conseiller de bande de la PNK, ont déclaré que les membres de la communauté se dirigent principalement vers Buffalo Lake, plus près de la frontière avec l’Alberta, pour chasser. Mais certains récoltent également des animaux sur les terres maintenant brûlées, ont-ils déclaré.

Au moins un membre de la PNK a déclaré qu’il avait perdu un terrain de piégeage dans l’incendie. Il appartenait à sa famille depuis des générations, et il en connaît également d’autres avec des terrains de piégeage dans la zone brûlée.

Sabourin, qui travaille également avec le groupe local de chasseurs et de trappeurs, a déclaré que les sentiers utilisés pour la chasse seront désormais probablement couverts d’arbres brûlés et tombés. Lorsque la forêt repoussera et que les animaux reviendront, ces sentiers devront être recoupés, a-t-il déclaré.

« Beaucoup de choses se passent dans ces zones. Même couper du bois pour chauffer vos maisons et ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces zones pour des choses traditionnelles », a-t-il déclaré.

Zones sacrées incendiées

Les trois membres ont déclaré qu’il y avait également des zones sacrées dans le périmètre de l’incendie – des endroits où des membres de la communauté ont été enterrés.

Anna Kasper, membre de la Première nation Kátł’odeeche, désigne une zone de sa communauté où se trouvent deux cimetières. « Il est venu assez près », a-t-elle déclaré à propos de l’incendie de forêt. (Radio-Canada)

« Il y a un très vieil aîné qui est enterré là-bas et un jeune enfant qu’il a élevé », a déclaré Anna Kasper, indiquant un endroit au cœur de la zone brûlée sur la carte. « En plein dans une zone broussailleuse, c’est vraiment très broussailleux, c’est difficile d’accès. »

Il y a aussi deux cimetières – l’un anglican et l’autre catholique – au point le plus au nord de l’incendie, a-t-elle déclaré.

« C’est venu assez près … Je sais que c’est ce qui m’inquiétait. »