Zones grises : Scorsese raconte une histoire de crime différente | Actualités, Sports, Emplois

Les gagnants de loterie disent souvent dans les interviews que les maux de tête liés au fait de gagner dépassent l’indépendance financière que cela apporte.

Considérez la tribu Osage comme les premiers gagnants de la loterie.

Du pétrole a été découvert sous les terres de l’Oklahoma que la tribu a achetées comme patrie. Dans les années 1920, ils étaient les personnes les plus riches du monde par habitant.

En plus des inconvénients, des propositions d’investissement louches et des demandes interminables d’aide auxquelles tout gagnant fortuné est confronté, le peuple Osage a été victime d’un complot visant à tuer autant d’héritiers légitimes que possible afin de prendre le contrôle des actifs. Au moins deux douzaines de personnes ont été tuées, probablement beaucoup plus.

C’est l’histoire que raconte Martin Scorsese « Les tueurs de la lune fleurie » adapté par Eric Roth du livre acclamé de David Grann en 2017.

Cela ne devrait peut-être pas être une surprise compte tenu de l’ensemble de l’œuvre de Scorsese, mais la chose la plus frappante dans « Tueurs » c’est ce que ce n’est pas.

Même s’il met en vedette Leonardo DiCaprio, le film ne parle pas vraiment de son personnage. Son Ernest Burkhart est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui revient de la guerre avec une blessure à l’estomac qui exclut une vie de travail manuel. Son oncle, William Hale (Robert De Niro), suggère une autre solution. « carrière » chemin – trouver une épouse Osage et laisser cet argent du pétrole couler sur son compte.

Cela ressemble à l’histoire de la descente d’Ernest dans le plan corrompu de Hale ou à une histoire de rédemption alors qu’il se rebelle contre l’avidité de son oncle.

Ce n’est ni l’un ni l’autre. Il n’y avait pas de sauveur blanc pour le peuple Osage, à moins que ce ne soit le FBI nouvellement formé, qui a finalement commencé à enquêter sur ce qui se passait là-bas.

Ernest reste quelque peu impénétrable. Il a clairement de l’affection pour sa femme, Mollie (merveilleusement interprétée par Lily Gladstone), mais il n’hésite pas à exécuter les plans de Hale contre son peuple.

Hale de De Niro, souriant et cordial envers les chefs tribaux Osage tout en les poignardant (ou en leur tirant dessus) dans le dos, est peut-être le meneur, mais ce qui se passe est une atrocité avec d’innombrables co-conspirateurs – forces de l’ordre, politiciens, médecins, croque-morts, banquiers. , etc.

Peu importe à quel point les meurtres sont bâclés – et il n’y a rien de plus bâclé que d’essayer de faire passer quelqu’un d’une balle dans la nuque pour un « suicide » – tout le monde est prêt à fermer les yeux et à tendre la main pour percevoir ses honoraires.

Le massacre racial de Tulsa en 1921, mentionné à plusieurs reprises dans le film, a fait un plus grand nombre de morts en moins de temps, mais ce qui est décrit ici est tout aussi odieux et alimenté par le même sentiment de suprématie. Ces gens ne sont pas dignes de ce qu’ils ont, et nous avons le droit de le leur prendre.

Scorsese et Roth montrent méthodiquement à quel point la conspiration était globale dans un film rempli d’images saisissantes du directeur de la photographie Rodrigo Prieto, d’une conception de production richement détaillée de Jack Fisk et de costumes de Jacqueline West. Ils consacrent également du temps aux rituels et aux croyances du peuple Osage, ce que Scorsese a fait dans des films tels que « Kundun » et « Silence. »

Cependant, il y a des moments où le film ressent chaque instant de sa durée de 3 heures et 26 minutes.

Avec la domination croissante des services de streaming, trop souvent des histoires qui auraient dû être un film de deux heures sont transformées en une série limitée de six épisodes (ou plus). Celui-ci aurait pu être mieux servi dans ce format, même s’il n’aurait peut-être pas attiré le même niveau de talents devant et derrière la caméra ni le même budget (200 millions de dollars, semble-t-il).

Scorsese aura 81 ans le mois prochain, et on peut se demander combien de films encore, surtout à cette échelle, il fera. Je suis un peu plus mitigé « Les tueurs de la lune fleurie » que les éloges enthousiastes qu’il semble recevoir partout ailleurs, mais toute occasion de voir le travail de ce maître cinéaste est à savourer.

Andy Gray est le rédacteur en chef du divertissement de Ticket. Écrivez-lui à [email protected].







