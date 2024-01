Zones extérieures de l’école de San Antonio / ELE Arkitektura

© Aitor Estevez Olaizola

+ 25





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2000 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Eduardo Landia Ormaetxea, Eloi Landia Ormaetxea



© Aitor Estevez Olaizola

Paysages géométriques. Selon Irigaray, « le désir n’est pas simplement une pulsion sexuelle ou matérialiste, mais une motivation profonde et complexe enracinée dans les relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure ». C’est précisément le but de l’intervention à l’école de San Antonio. L’œuvre dans son ensemble responsabilise l’usager pour que, dans son rassemblement, dans son activité, dans son jeu, dans son désir, il y ait un espace pour le désir des autres. L’effet est une stratégie paradoxale dans laquelle l’espace individuel et abstrait devient précieux lorsqu’il est partagé, dans lequel la grotte n’est suggestive que parce que quelqu’un escalade la montagne.

L’intervention comprend la rénovation d’une cour extérieure, d’un cloître intérieur et la modernisation de l’ancienne façade d’entrée de l’école. A travers des formes géométriques pures, le but est d’unifier les 3 compositions.

© Aitor Estevez Olaizola

© Aitor Estevez Olaizola

La façade originale était la succession longitudinale de plusieurs bâtiments construits à différentes époques, avec des variations significatives de composition et de hauteur. L’intervention vise à créer une composition uniforme et unitaire de l’ensemble de la façade en s’affranchissant de toute ornementation. Le dialogue visuel perceptuel entre la rue et l’espace intérieur cherche à brouiller les limites de l’œuvre en la connectant à son environnement. L’intervention donne à l’ensemble une image reconnaissable et contemporaine.

© Aitor Estevez Olaizola

Avant

© Aitor Estevez Olaizola

L’aire de jeux extérieure cherche à souligner la perméabilité trouvée dans la façade. Ceci est réalisé grâce à une connexion visuelle appréciable avec l’extérieur, en utilisant une structure en treillis métallique pour façonner l’ensemble de la composition du lieu.

© Aitor Estevez Olaizola

© Aitor Estevez Olaizola

© Aitor Estevez Olaizola

Axo – Aire de jeux extérieure

D’une part, et en utilisant le treillis métallique comme support, une série de formes géométriques, adaptées à l’échelle des utilisateurs et géométriquement reconnaissables, sont disposées orthogonalement où de multiples jeux et circuits semblent en émerger. Cet élément parvient à reprogrammer une cloison aveugle d’environ 80 mètres de long qui sépare la propriété voisine de l’école.

© Aitor Estevez Olaizola

En revanche, grâce à cette enceinte métallique et au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers le fond de la cour, nous pénétrons dans une série de plates-formes. Ces supports en bois visent à évoquer une géométrisation de la nature, représentant différents paysages bien connus et s’adaptant à leur utilisation à l’échelle.

© Aitor Estevez Olaizola

© Aitor Estevez Olaizola

Zonage – Aire de jeux extérieure

© Aitor Estevez Olaizola

Dans le cloître, un espace semi-fermé est créé qui élargit la surface couverte potentiellement utilisable tout au long de l’année. Une couverture ETFE presque éthérée est proposée, permettant une utilisation maximale de la lumière naturelle. Suivant le même motif géométrique que dans le reste de l’intervention, une nouvelle géométrie circulaire se superpose à l’espace rectangulaire du cloître d’origine, doublant ainsi l’espace couvert disponible.