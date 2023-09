Zone de discussion Star Wars Ahsoka Spoiler : Épisode 7

« Loin, très loin » de la semaine dernière était un gros épisode pour Disney+ Guerres des étoiles série Ahsoka– mais pas vraiment important pour Ahsoka (Rosario Dawson) elle-même, puisque l’action de Peridea a été consacrée à d’autres rythmes majeurs de l’histoire, y compris l’arrivée de deux personnages majeurs : Thrawn (Lars Mikkelsen) et Ezra (Eman Esfandi).

Équilibrer les attentes des fans dans The Mandalorian

Donc cette semaine, on peut supposer qu’il y aura plus d’Ahsoka – qui, la dernière fois que nous l’avons vu, se dirigeait vers la planète via les baleines étoilées de Purrgilà la poursuite de Sabine (Natasha Liu Bordizzo) et le redoutable Thrawn, dont ce dernier n’appréciait pas les retrouvailles. Sur la base des ordres de Thrawn à la fin de l’épisode six, nous aurons peut-être aussi quelques démonstrations de cette « magie noire » sorcière. gracieuseté des Grandes Mères. Doigts croisés!

Quoi qu’il arrive cette semaine, cela déterminera sans aucun doute la finale de la saison qui devrait avoir lieu. Disney+ le 3 octobre. Et cela signifie qu’il y aura des tonnes de choses à dire, ici même dans la zone de discussion chargée de spoilers de io9. Allez-y dans les commentaires ci-dessous.

