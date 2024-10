« Zombies de la drogue aux yeux morts » : le milliardaire Elon Musk se moque des sans-abri à San Francisco | Tendance

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a qualifié les sans-abri de San Francisco de « zombies violents et toxicomanes » tout en discutant de la « dégradation » de la ville lors d’une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Elon Musk, le patron de Space X, a déclaré que si vous vous promenez dans les rues de San Francisco, vous êtes sûr de rencontrer des sans-abri qui sont des « zombies violents et toxicomanes ». (X/AutismCapital)

Musk est apparu dans l’émission Tucker Carlson sur X et a discuté d’un éventail de sujets, notamment son soutien « all in » au candidat républicain Donald Trump, le « virus de l’esprit éveillé » et la « liste de clients » de Diddy.

« Sans-abri est un terme impropre, cela implique que quelqu’un a pris un peu de retard sur son prêt hypothécaire, et si vous lui donniez simplement un emploi, il se remettrait sur pied. Ce que vous avez en réalité, ce sont des zombies violents et drogués avec des yeux morts, des aiguilles et des excréments humains dans la rue », a-t-il déclaré. (À lire aussi : Elon Musk ajoute une touche d’Epstein aux sondages américains, affirmant que les milliardaires soutiennent Kamala Harris parce qu’ils ont peur)

Jetez un œil au clip de l’interview ici :

Musk a déclaré que San Francisco était autrefois l’une des plus belles villes du monde, mais ce n’est plus le cas. « Maintenant, vous devez enjamber les seringues, les excréments et les corps », a-t-il affirmé.

« Un corps retrouvé à l’extérieur de la maison »

Le milliardaire de la technologie a également partagé l’histoire d’un couple qui a quitté San Francisco après avoir trouvé un corps devant leur maison, alléguant que la police avait refusé de l’enlever.

« Pour un couple que j’ai rencontré, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour quitter San Francisco a été qu’ils rentraient chez eux et qu’il y avait un cadavre devant leur maison. Ils ne pouvaient pas mettre leur voiture dans le garage, il y avait un cadavre. Ils ne voulaient pas Ils ont déplacé le corps alors ils ont appelé la police. La police a dit « Nous allons le chercher demain » et ils ont dit « Qu’est-ce que tu veux dire demain ? » dit-il.

Musk a également affirmé que les « clandestins » ou migrants étaient délibérément envoyés vers des États clés des États-Unis pour contribuer à faire basculer les élections de novembre en faveur du parti démocrate, qui à son tour leur accorderait la citoyenneté.

« Je prédis donc que s’il y a encore quatre ans d’administration démocrate, ils légaliseront tellement de clandestins que… lors des prochaines élections, il n’y aura pas d’États swing, et ce sera un pays à parti unique », a-t-il déclaré. dit. (À lire aussi : Elon Musk s’est vanté de son « bon ami » Diddy et de ses « textes » privés après un investissement X)