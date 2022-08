‘Zombie’ continue de nager malgré l’absence d’un énorme morceau de son corps

FOOTAGE montre le moment incroyable où un poisson “zombie” continue de nager dans l’eau malgré l’absence d’un énorme morceau de son corps.

La créature marine, ressemblant à une carangue géante, a été capturée sur un film arborant l’horrible blessure – au grand choc des téléspectateurs.

Le poisson à moitié mangé a été filmé Crédit : Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont été déconcertés par la façon dont le poisson avait survécu Crédit : Reddit

Le clip, qui a été partagé sur Reddit, a suscité l’enthousiasme des utilisateurs alors qu’ils se demandaient comment le poisson avait survécu à une blessure aussi traumatisante.

Prenant les commentaires, l’un d’eux a théorisé: “Eh bien, je veux dire que tous ses organes sont encore intacts.”

Comme un autre a ajouté: “Putain de merde .. je me demande combien de temps il a duré.”

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Imaginez à quel point il souffre en faisant des mouvements en nageant. Je me sentais très mal à ce sujet.

Un autre utilisateur dans les commentaires, qui prétendait être un scientifique, a écrit : « La moelle épinière ne court pas le long de la surface ventrale comme chez le saumon ou similaire, mais centrale.

«Une masse symétrique de tissus adipeux et musculaires qui ne contrôle aucun mouvement réel et qui est peu vascularisée existe au niveau du plan ventral, ce qui donne un tampon pour que les morsures ventrales ne soient pas mortelles.

“Et bien qu’ils aient une grande capacité à ressentir et à reconnaître la douleur, la distribution des nerfs dans la masse ventrale est minime.”

Selon Peta, les neurobiologistes reconnaissent depuis longtemps que les poissons ont des systèmes nerveux qui comprennent et réagissent à la douleur.

Et bien que certaines créatures marines aient la capacité de repousser des parties du corps, les preuves suggèrent que les perspectives de survie de ce poisson sont minces.

L’année dernière, un requin “zombie” qui semblait “à moitié mangé” a été aperçu en train de chasser sa proie.

Un scientifique, qui relâchait un requin océanique à pointe noire dans la mer, a été stupéfait lorsqu’il a filmé la bête blessée après avoir été mutilée lors d’une attaque cannibale.

Le Dr Mario Lebrato, 35 ans, d’Espagne, a raconté comment il a capturé les images incroyablement rares au large du Mozambique – à environ un à deux mètres sous la surface de l’océan Indien.

Mais alors que lui et son groupe ont relâché le requin, un autre groupe de prédateurs s’est attaqué à lui, lui infligeant une série de blessures mortelles.

Selon le chercheur, ils comprenaient plusieurs requins bouledogues, dont certains pèsent entre 300 et 400 kilogrammes.

Et malgré l’assaut et une grande partie de la partie inférieure de son corps manquante, le requin a continué à se battre pour sa vie alors qu’on le voyait nager.

Le Dr Lebrato a expliqué que le requin avait lutté pendant environ 20 minutes avant de succomber à ses blessures.

Il a ajouté: “Les requins mangent des requins, c’est bien connu, mais c’est super difficile à filmer et à documenter.”

En 2019, de rares images ont émergé montrant les conséquences sanglantes d’un combat vicieux entre deux grands requins blancs cannibales.

Les images terrifiantes ont soutenu les théories précédentes selon lesquelles les requins mangent eux-mêmes comme source de nourriture.

À l’époque, le professeur Meekan, de l’Institut australien des sciences marines, a déclaré: “Ce n’est pas seulement un requin voyou qui attaque d’autres requins ou même une espèce de requin qui attaque d’autres requins. C’est beaucoup de requins différents qui se retournent les uns contre les autres.”

Il pensait que les attaques augmentaient régulièrement en raison de la manière dont les humains essayaient d’éloigner les prédateurs affamés des nageurs.

Plus de filets et de lignes d’hameçons captifs et déployés, mais les requins hameçonnés envoient des signaux de détresse qui sont captés par des prédateurs rivaux qui ont envie d’un repas facile.

Des recherches antérieures ont montré que les prédateurs au sommet se mangent depuis plus d’un millénaire.