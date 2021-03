Une vidéo d’une femme à Bangalore a récemment quitté le pays sous le choc après avoir accusé un livreur de Zomato de l’avoir agressée et de s’enfuir avec la commande après l’avoir livrée en retard. Un jour après que la police a arrêté l’accusé, l’accoucheur a contré l’accusation de la femme et a affirmé qu’elle s’était elle-même blessée au nez et qu’elle s’était plutôt mal comportée avec lui.

Qu’a dit la «victime»?

Le 10 mars, une vidéo virale qui prend d’assaut Internet montre comment une femme de Bengaluru a saigné du nez après avoir été attaquée par un livreur de Zomato. La femme, Hitesha Chandranee, est maquilleuse et elle a allégué mardi que l’homme lui avait donné un coup de poing au visage si fort qu’elle avait subi une blessure au nez. La vidéo virale a été partagée sur différentes plates-formes de médias sociaux par Hitesha, où elle est vue en panne tout en racontant son histoire.L’incident s’est produit dans la ville électronique le 9 mars après-midi et une plainte à la police a également été déposée.

«J’ai commandé de la nourriture à Zomato car je travaillais depuis le matin. J’ai commandé de la nourriture vers 15h30, qui devait être livrée à 16h30, et je n’ai pas reçu la commande à temps, donc je suivais constamment le service client de Zomato qui me donnait la livraison gratuite pour le même ou tout simplement annuler la commande… »dit Hitesha dans la vidéo.

«Et puis le livreur de Zomato est venu ici. Il était tellement impoli… Je n’ai pas ouvert la porte pleine, je lui ai parlé depuis un trou dans la porte et lui ai dit que je parlais au service client… Je lui ai dit que je ne voulais pas de la commande car il était très tard. Mais il a refusé de prendre la commande et a commencé à crier: «Putain, je suis ton esclave ou quoi»… C’était tellement menaçant, j’ai eu peur et j’ai essayé de pousser la porte. Mais il était si énorme, il a repoussé la porte, m’a ravi la commande et m’a frappé. Puis il s’est enfui… », a-t-elle ajouté dans une autre vidéo sur Instagram.

La police a déposé une plainte au poste de police d’Electronic City et l’homme a été arrêté.

Qu’a dit l’employé «accusé» de Zomato?

Kamraj a réfuté toutes les affirmations de la femme selon lesquelles il aurait fait irruption chez elle et lui avait donné des coups de poing au visage. «Après avoir atteint la porte de son appartement, je lui ai tendu la nourriture et je m’attendais à ce qu’elle me paie (car elle avait opté pour le paiement en espèces à la livraison). Je me suis également excusé car la livraison a été retardée en raison du trafic et du mauvais état des routes. Mais elle a été très impolie dès le départ. Elle m’a demandé «Pourquoi es-tu en retard? J’ai répondu en m’excusant, car il y avait des barrages routiers en raison de travaux civiques en cours et il y avait aussi des embouteillages. Mais elle a continué à insister sur le fait que la commande doit être livrée dans les 45 à 50 minutes. Je travaille sur ce poste depuis plus de deux ans et c’est la première fois que je dois traverser ce genre d’épreuve », a-t-il déclaré à The News Minute (TNM).

Kamraj a ajouté que la femme avait continué à l’appeler par des noms et à l’attaquer avec une pantoufle. Il a essayé de se défendre et, ce faisant, elle a cogné sa bague contre son visage, lui causant ainsi une blessure au nez. «Pour ma sécurité, quand elle me frappait, j’ai essayé d’utiliser ma main pour protéger ses coups. À ce stade, alors qu’elle essayait de repousser ma main, elle s’est accidentellement frappée avec son anneau sur le nez, ce qui a provoqué le saignement. Quiconque voit son visage comprendra que cela ne serait pas créé par un coup de poing. Et je ne porte pas de bagues », a-t-il déclaré à la publication.

Alors que la vidéo de Hitesha est devenue virale sur les réseaux sociaux, Kamraj a contacté le soutien de Zomato assis dans la capitale nationale, qui l’aurait soutenu et lui aurait offert de l’empathie après avoir raconté l’épreuve. Cependant, les locaux de l’appartement ne disposent pas de caméras de vidéosurveillance.

Qu’a dit Zomato?

Deux jours après que Hitesha ait réalisé une vidéo sur Instagram accusant un responsable de livraison de Zomato de l’avoir blessée, le fondateur de la société, Deepinder Goyal, a publié vendredi un communiqué officiel à ce sujet. Cela vient après que le responsable de la livraison – Kamraj a été suspendu sur la base d’allégations faites par Hitesha sur sa vidéo virale. «Kamraj a effectué 5000 livraisons pour nous jusqu’à présent, et a une note de 4,75 / 5 étoiles sur notre plate-forme (qui est l’une des plus élevées) et travaille avec nous depuis 26 mois maintenant (ce sont des faits, pas des opinions ou des inférences) », Lit-on dans la déclaration. Le vote de confiance intervient après que Zomato ait assuré à Hitesha qu’une enquête était en cours pour aller au fond du problème. «Nous regrettons profondément cet incident et nous nous excusons auprès de Hitesha pour cette expérience traumatisante. Nous sommes en contact avec elle et lui apportons notre soutien complet à travers les soins médicaux et les investigations nécessaires. Entre-temps, nous avons radié le partenaire de livraison de notre plate-forme », avait déclaré Zomato en réponse à l’allégation.

Zomato a-t-il déjà fait face à de tels problèmes?

En mars 2020, un employé de Zomato âgé de 25 ans nommé Jagadish a été attaqué par le personnel d’un restaurant de Bangalore après être arrivé avec vingt minutes de retard pour récupérer la commande. L’accusé, qui aurait cassé la colonne vertébrale du livreur, aurait été en colère parce que le thé était refroidi.

L’incident a laissé beaucoup de Twitter divisés. Alors que les premières vidéos de Hitesha avaient provoqué l’indignation, le récit du Kamraj en a influencé beaucoup en sa faveur. Beaucoup sur Twitter se sont demandé «qui est la victime?» dans le cas.