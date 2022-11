Zomato Riders en survitesse ? Maintenant, vous pouvez appeler ce numéro d’assistance téléphonique pour vous plaindre

La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Zomato a lancé un numéro d’assistance téléphonique pour freiner la conduite imprudente des partenaires de livraison. Les gens peuvent désormais appeler pour signaler des cas de conduite imprudente par l’agent de livraison de Zomato, a annoncé mercredi le PDG Deepinder Goyal via Twitter. L’entreprise a commencé à déployer des sacs de livraison sur lesquels est imprimé un «numéro de téléphone d’assistance téléphonique». C’était en août lorsque l’idée du numéro d’assistance téléphonique a été introduite par Goyal lors de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise. Il a expliqué comment les gens pourront facilement signaler le partenaire de livraison de Zomato en cas d’excès de vitesse.

Maintenant, s’adressant à Twitter, Goyal a annoncé qu’il avait tenu sa promesse : « Comme promis plus tôt, nous avons commencé à déployer des sacs de livraison qui mentionnent un numéro de téléphone d’assistance téléphonique pour signaler la conduite imprudente de nos partenaires de livraison. N’oubliez pas que nous n’incitons pas nos partenaires de livraison pour les livraisons à temps, et nous ne les pénalisons pas non plus pour les livraisons en retard.

« Nous ne leur disons même pas quel est le délai de livraison estimé – si quelqu’un fait un excès de vitesse, c’est de son propre gré. S’il vous plaît, aidez-nous à rendre la circulation sur nos routes plus saine », a-t-il ajouté. Jetez un oeil à l’annonce ci-dessous:

L’annonce a été faite avec quelques photos du responsable de la livraison de Zomato portant les nouveaux sacs imprimés avec le numéro de la hotline. Le texte sur les nouveaux sacs disait: “En cas de conduite imprudente, appelez le 8178-500-500.” Ce déménagement de Zomato a attiré l’attention d’un barrage d’utilisateurs de médias sociaux, dont l’un a souligné que de nombreux partenaires de livraison ont tendance à ne pas porter le sac de livraison de Zomato.

“Ouah. Cela a l’air incroyable. Mais juste un avertissement. Je vois quelques-uns des coureurs ne pas utiliser de sacs Zomato et utiliser à la place n’importe quel sac normal ou le stockage de leur véhicule. Pouvons-nous également l’obtenir sur leur t-shirt/veste Zomato ? Juste une impression faite sur leurs vieux t-shirts Zomato », a tweeté un utilisateur.

Un autre a ajouté : « Bon ! S’il vous plaît conduire une sensibilisation quotidienne pour respecter les règles de circulation. J’en ai vu beaucoup sauter des signaux, en particulier rouler du mauvais côté de la route et enfreindre les règles à sens unique mettant des vies en danger.

Que pensez-vous de la nouvelle initiative de Zomato ?

