Zomato reçoit une amende de Rs 10 000 pour avoir annulé la commande de pizza d’un client

L’annulation de la commande de nourriture d’un client a mis une brèche dans la poche de Zomato. La State Consumer Disputes Redressal Commission de Chandigarh a ordonné à la plateforme indienne de livraison de nourriture en ligne de payer 10 000 ₹ à un client dont la commande de pizza a été annulée en 2020. De plus, la plateforme de livraison de nourriture devra également servir un repas gratuit au client. . L’annulation de la commande par la société était en violation de leur campagne, “les utilisateurs de Zomato recevront désormais leur nourriture à temps garanti ou récupéreront leur argent.”

L’incident s’est produit avec un homme nommé Ajay Kumar Sharma. Conformément à sa plainte, il a passé une commande de pizza à Italy Treat Pizza en utilisant l’application Zomato vers 22h15 et a effectué un paiement en ligne de la facture d’un montant de 287 ₹, via Paytm. La facture comprenait les taxes et 10 ₹ pour une livraison à temps. Cependant, Zomato n’a pas pu livrer la pizza et Sharma a reçu un message indiquant que sa commande avait été annulée. Une procédure de remboursement aurait également été lancée.

“S’il y avait eu des difficultés à livrer l’article au moment pertinent, les intimés n’auraient pas dû effectuer la réservation, qu’ils ont annulée plus tard. Ainsi, une grave déficience dans la prestation de services est attribuable de la part des répondants sur ce compte », a déclaré Sharma selon un rapport de Mint.

Bien que le montant ait été remboursé, le client en colère a demandé à Zomato soit de tenir sa promesse de livraison à temps, soit de retirer sa campagne qui dit “kabhi to late ho jaata”. Il a même exigé une indemnisation pour harcèlement, entre autres.

Alléguant des pratiques commerciales déloyales, Sharma a déposé une plainte devant la commission de district qui l’a rejetée au stade préliminaire. Il a ensuite fait appel devant la commission d’État. Il a également déposé une plainte auprès du commissaire en chef de l’Autorité de protection des consommateurs à New Delhi.

L’ordonnance de sanction a été prononcée par le juge président Raj Shekhar Attri et le juge membre Rajesh K Arya, observant que “l’homme a été privé de nourriture tard dans la nuit, qu’il a spécifiquement ordonnée pour ses enfants”. Ils ont cité que ses sentiments avaient dû être blessés et qu’il aurait dû en informer ses enfants “le cœur lourd”.

“Pour insuffisance dans la prestation de services et pour indulgence dans des pratiques commerciales déloyales de la part des intimés, ainsi que pour avoir subi un immense harcèlement physique et une agonie mentale, les intimés sont tenus d’indemniser l’appelant”, poursuit l’ordonnance.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici