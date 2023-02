Zomato plaisante sur ChatGPT, StockGro et d’autres marques Rejoignez Meme Fest

Tout le monde sur Internet semble être ravi de ChatGPT. Le chatbot a la réputation de répondre à toutes les requêtes tout en interagissant avec les humains de manière très naturelle. L’IA a réussi de prestigieux tests de niveau universitaire, des examens de droit et même un test de licence médicale. Il y a encore quelques tests qu’il ne peut pas résoudre, cependant. Zomato a mis en évidence ce test que chatGPT ne peut pas résoudre : un test qui dépeint l’un des plus grands dilemmes des temps modernes ou devrions-nous dire une question avec laquelle les humains se débattent presque tous les jours depuis des années. L’agrégateur de nourriture et l’application de livraison, Zomato, s’est rendu sur Twitter pour annoncer d’une manière inédite : “BREAKING : ChatGPT a échoué à la question” Que dois-je manger ?” test.”

🚨 RUPTURE : ChatGPT a échoué à l’étape ” Que dois-je manger ?” test— zomato (@zomato) 31 janvier 2023

Le tweet hilarant de la société semble avoir stimulé un nouveau format de mème. StockGro, une start-up fintech basée à Bengaluru, a répondu par “BREAKING : #ChatGPT a également échoué à la question” Dans quelle action dois-je investir ?” test. » La plate-forme OTT Tata Play Binge a également pris le train en marche. tester aussi”, a tweeté le pseudo officiel.

RUPTURE: #ChatGPT a également échoué à la question « Dans quelle action dois-je investir ? » test — StockGro (@stockgro) 31 janvier 2023

Plus tôt, #ChatGPT a échoué au “Que dois-je manger?” tester aussi.— Tata Play Binge (@TataPlayBinge) 1 février 2023

Même le nom de Lata Mangeshkar a fait une apparition dans les mèmes qui ont suivi, avec Saregama, le plus ancien label de musique indien, tweetant : « Breaking: Chat GPT a également échoué ‘Quelle chanson de Lata Mangeshkar devrais-je écouter ?’ test.”

Outre les entreprises qui tweetaient les mèmes, certains utilisateurs avaient leur propre série de jeux de mots hilarants à ajouter au fil. La simplicité est le meilleur mot pour décrire ce tweet mettant en vedette « chefGPT ».

Celui-ci avec “chaaat-gpt” était tout aussi ingénieux.

D’autres ont suggéré que l’IA pourrait simplement les orienter vers certaines réponses de maman Desi.

Le chat GPT a répondu “Ghar ka khaana khaao beta”— भाई साहब (@Bhai_saheb) 31 janvier 2023

Certains ont pris la blague un peu trop au sérieux et ont demandé à chatGPT ce qu’ils devaient manger. Le dévouement à la nourriture est réel dans ces parties de Twitter. Le logiciel fournissait une liste de plats à essayer à certains utilisateurs, tandis qu’il offrait une réponse simple à une autre.

À un utilisateur, ChatGPT a même fourni une liste de suggestions comprenant des produits laitiers et des légumes.

Quoi qu’il en soit, il semble que chatGPT suscite l’engouement pour la nourriture dans le pays.

