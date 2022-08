Zomato offre de l’aide à un jeune garçon qui est devenu agent de livraison après l’accident de son père

Un jeune garçon est récemment devenu viral après qu’une vidéo l’ait montré travaillant comme agent de livraison Zomato après que son père eut eu un accident. Le garçon va à l’école le matin et livre de la nourriture en tant qu’agent Zomato après 18 heures. Il continue sur les traces de son père. Les commandes de Zomato passent par le profil de son père inscrit sur l’application de livraison de nourriture. Zomato Care a répondu au tweet, demandant les détails du père du garçon.

Même si Rahul Mittal, l’utilisateur de Twitter qui avait partagé la vidéo, a affirmé que le garçon avait 7 ans, Zomato l’a qualifié de 14 ans. Un porte-parole de Zomato a déclaré à Gadgets 360 : “Nous sommes reconnaissants à la communauté Internet d’avoir porté cela à notre connaissance.” Cependant, ils ont également déclaré au portail que de multiples violations étaient impliquées dans le scénario, notamment le travail des enfants et les fausses déclarations.

Le porte-parole de Zomato a déclaré que la famille du garçon avait été éduquée à ce sujet mais qu’aucune mesure stricte n’avait été prise à leur encontre, compte tenu de la situation qu’ils traversaient. Zomato a également déclaré qu’il avait proposé de soutenir l’éducation du garçon.

Le père du garçon a rejoint Zomato après son accident et, par conséquent, le soutien accidentel de l’entreprise aux employés ne s’étend pas à lui. Cependant, à titre exceptionnel pour des raisons humanitaires, le porte-parole a déclaré que les équipes de l’entreprise ont apporté tout le soutien possible dans la situation.

Rahul Mittal, cependant, dans une mise à jour ultérieure, a déclaré que le compte du père du garçon avait été gelé et serait dégelé lorsqu’il pourra à nouveau travailler. Il a également ajouté que l’entreprise a fourni un soutien financier à la famille.

À tous ceux qui défendent la loi ici et soulèvent une question sur le travail des enfants et la politique Selon le garçon #Zomato a gelé l’identité paternelle et maintenant il ne fait aucun travail et zomato les a également aidés financièrement, son identité paternelle se débloquera dès qu’il pourra travailler

– RAHUL MITTAL (@therahulmittal) 4 août 2022