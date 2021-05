Pour aider à amplifier la troisième phase de la campagne de vaccination en Inde, l’application de livraison de nourriture en ligne Zomato a lancé une initiative pour vacciner tous ses partenaires de livraison dans la région de Delhi et de la RCN. L’initiative a été lancée la semaine dernière. Le PDG de Zomato, Deepinder Goyal, a fait l’annonce vendredi sur le site de micro-blogging Twitter. Dans un effort pour stimuler la vaccination, Zomato prend également en charge le coût des vaccinations et offre des incitations à ses partenaires de livraison pour qu’ils trouvent eux-mêmes des créneaux de vaccination.

«La semaine dernière, nous avons commencé à vacciner nos partenaires de livraison dans la RCN. Dans l’un des plus grands efforts du genre, nous facilitons une campagne de vaccination gratuite et sûre pour plus de 150 000 de nos employés et employés de première ligne. Des milliers de nos partenaires de livraison sont déjà vaccinés », a écrit Goyal.

La semaine dernière, nous avons commencé à vacciner nos partenaires de livraison dans la RCN. Dans l’un des plus grands efforts du genre, nous facilitons une campagne de vaccination gratuite et sûre pour plus de 150 000 de nos employés et employés de première ligne. Des milliers de nos partenaires de livraison sont déjà vaccinés. pic.twitter.com/HoK1kX7TT3– Deepinder Goyal (@deepigoyal) 21 mai 2021

Goyal a également annoncé que la campagne de vaccination s’étendrait à d’autres régions du pays. La campagne sera déployée à Mumbai et à Bengaluru samedi et Goyal a ajouté que les partenaires de livraison dans plusieurs autres villes pourront profiter de la collecte de vaccins d’ici la semaine prochaine.

« La sécurité de nos clients est la priorité n ° 1 pour nous et nos partenaires de livraison qui ont livré de manière désintéressée et en toute sécurité des centaines de millions de commandes pendant la pandémie », a tweeté Goyal.

«Et tandis que nous installons des camps dans diverses autres villes au cours des prochains jours, nous encourageons également nos partenaires de livraison à se faire vacciner eux-mêmes. Nous couvrons plus que le coût – nous incitons * nos partenaires de livraison à trouver un créneau à proximité dès que possible », a ajouté Goyal.

Plusieurs entreprises se sont manifestées pour prendre en charge la vaccination de leurs employés au milieu de la grave crise de Covid-19, alors même que la troisième vague continue de frapper les infrastructures de santé de l’Inde. Wipro, par exemple, prévoit d’organiser un lakh de doses de vaccin COVID-19 d’ici juin pour les employés et leurs personnes à charge en Inde, a rapporté Moneycontrol. Pour assurer la vaccination des employés de Wipro, la société prévoit de s’associer avec des hôpitaux et des services de santé en Inde. Le géant de l’informatique compte au total 1,9 lakh d’employés, dont la majorité en Inde.

Peers Infosys et HCL Tech ont également lancé des campagnes de vaccination pour leurs employés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici