Zomato et Fevicol publient des joyaux créatifs pour les amateurs de caféine à l’occasion de la Journée internationale du café

Alors que nous entrons dans le trimestre festif de l’année, les gens doivent se préparer à l’énergie attendue de ces mois. Le 1er octobre est célébré comme la Journée internationale du café à travers le monde. Ce n’est peut-être pas l’élixir, mais le café vous aide à traverser les journées banales et bâclées.

Les médias sociaux sont également gonflés à bloc en cette journée chargée en caféine et ne manquent pas les regards sur les publications liées au café. Parmi les nombreux comptes qui ont publié leur part de célébrations contenant de la caféine, il y en avait deux qui ont toujours frappé le fer quand il fait chaud et qui ont publié du contenu touchant sur les réseaux sociaux lors de divers festivals et occasions. Fevicol et Zomato ont pris le train en marche et ont publié des friandises de créativité à l’occasion de la Journée internationale du café.

Fevicol a posté l’image de deux tasses à café avec la mousse ressemblant à la forme d’un éléphant. Les deux tasses sont en contact par leurs anses, et l’ensemble ressemble au logo Fevicol. La légende jointe au message disait : « Pour des liens forts kaafi », tandis que le texte sur la photo disait « Un café fort, des liens plus forts ».

Les internautes ont applaudi la créativité qui se dégage de l’image. Un utilisateur a écrit : « Merde ! La créativité. « Génial », a écrit un autre. Beaucoup ont inondé la zone de commentaires d’applaudissements et d’émojis cardiaques.

Zomato, plutôt que de montrer sa créativité, a suscité l’hilarité en plaçant une tasse de café dans diverses captures d’écran cinématographiques des émissions et des films préférés des gens, à des positions très appropriées. Le diaporama comprend des émissions comme Mirzapur, Paatal Lok et Panchayat, et des joyaux comme Kabhi Khushi Kabhi Gham, Interstellar et Fightclub.

Dans la légende, Zomato a écrit : « Levez-vous et souriez les amateurs de café. Bonne journée du café et journée du sourire à tous. Ils ont ajouté: « Sauf ceux qui sourient après avoir regardé la dernière diapositive », citant la torsion à la fin du diaporama.

Regardez vous-même :

Les internautes n’ont pas pu se retenir mais ont commenté la collection hilarante de captures d’écran de la caféine. Un utilisateur a écrit : « Gajab Coffee Hai Yaar ». Un autre a écrit : « Gazab Editbaaz Aadmi Ho Be ». La boîte de commentaires a également été témoin d’une certaine polarité où de nombreux amateurs de chai ont défendu leur élixir avec toute la bravoure.

Que pensez-vous de ces articles hilarants et créatifs ?

