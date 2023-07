‘Zom 100: Bucket List of the Dead’: Comment regarder la série de n’importe où

Voir à Hulu Hulu Porte Zom 100 : liste des morts 7 $ chez Netflix Netflix Porte Zom 100 : Bucket List des morts aux États-Unis

Juillet est un mois chargé pour les nouvelles sorties d’anime, et sans doute l’un des plus attendus est l’adaptation du manga de comédie d’horreur de Haro Aso Zom 100: Bucket List of the Dead, qui sortira sur les écrans du monde entier ce week-end.

L’émission suit l’histoire d’Akira, un employé de bureau d’une vingtaine d’années au bord de l’épuisement dû à son travail ennuyeux. Sa vie auparavant monotone est bouleversée lorsque Tokyo est frappé par une apocalypse zombie.

Embrassant la tournure inattendue des événements, Akira décide de cocher des éléments sur une liste de tout ce qu’il veut expérimenter de première main avant que les morts-vivants ne parviennent à l’atteindre.

La sortie de la version anime procède d’un très attendu adaptation en direct de Zom 100: Bucket List of the Dead qui devrait arriver sur Netflix en août.

Haro Aso, Kotaro Takata, Projet Shogakukan/Zom100

Quand regarder Zom 100: Bucket List of the Dead

La version sous-titrée de Zom 100: Bucket List of the Dead devrait toucher pas moins de trois plateformes de streaming différentes simultanément aux États-Unis, avec la première de l’émission sur Crunchyroll, Hulu et Netflix le 9 juillet à 2 h PT (5 h HE). De nouveaux épisodes seront disponibles en streaming tous les dimanches.

Les téléspectateurs du Royaume-Uni, d’Australie, d’Amérique latine et du Canada peuvent également regarder en même temps via Crunchyroll.

Des versions doublées en anglais, espagnol latino-américain, portugais brésilien, français, allemand, italien, espagnol castillan et russe devraient être publiées plus tard cette année.

Comment regarder Zom 100: Bucket List of the Dead de n’importe où sur VPN

Alors, que se passe-t-il si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine et que vous souhaitez profiter de l’émission ou si vous souhaitez une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming ? Il existe une option qui ne nécessite pas de rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un VPNou réseau privé virtuel.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder à l’émission. Si vous ne parvenez pas à regarder localement, un VPN peut s’avérer utile. C’est également une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Comment regarder Zom 100: Bucket List of the Dead aux États-Unis

Regardez Zom 100 : Bucket List of the Dead aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie avec Crunchyroll

