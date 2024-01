Zoloft et effets secondaires : voici ce qu’il faut savoir

Zoloft (sertraline) est un médicament d’ordonnance approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) administré par voie orale et utilisé pour traiter le trouble dépressif majeur (TDM) ainsi que plusieurs autres troubles de l’humeur, notamment le trouble de stress post-traumatique (SSPT), le trouble dysphorique prémenstruel (PMDD), trouble d’anxiété sociale (TAS) et trouble panique (PD).

Zoloft fait partie d’une classe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) et est administré sous forme de comprimé à avaler ou de solution buvable.

Zoloft est généralement utilisé avec d’autres mesures, telles que des conseils en santé mentale spécifiques au type de traitement.

Bien qu’il soit généralement considéré comme sûr et efficace, le Zoloft, comme tout médicament, peut provoquer des effets secondaires. La plupart des effets secondaires légers de Zoloft se dissiperont en quelques semaines à mesure que votre corps s’adaptera au médicament.

Cependant, les effets secondaires graves ou persistants, tels que les pensées suicidaires et le syndrome sérotoninergique (SS), nécessiteront l’intervention d’un professionnel de la santé.

Cet article fournira une analyse approfondie de l’utilisation de Zoloft pour divers troubles de l’humeur, avec un accent particulier sur son potentiel d’effets secondaires.

Getty Images / Bloomberg



Que sont les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)

Les ISRS sont un médicament d’ordonnance populaire pour le traitement de la dépression et d’autres troubles de l’humeur.

La sérotonine est un neurotransmetteur (messager chimique dans le cerveau) qui contribue aux fonctions corporelles, notamment l’humeur, l’appétit et le sommeil.

Les antidépresseurs ISRS agissent en augmentant les niveaux de sérotonine.

ISRS couramment utilisés

En plus du Zoloft, des exemples d’autres ISRS couramment administrés comprennent :

Effets secondaires partagés des ISRS

Les effets secondaires varient selon le médicament ; cependant, certains effets secondaires courants des ISRS peuvent inclure :

Qu’est-ce que Zoloft ?

Zoloft est un ISRS de marque administré par voie orale contenant l’ingrédient actif sertraline. Pour ses utilisations approuvées par la FDA, ce médicament n’est autorisé que chez les adultes.

Zoloft est également disponible sous forme générique et est couramment administré sous forme de capsule à avaler.

Nous ferons référence ici de manière interchangeable à Zoloft et à la sertraline.

Les usages

Le nom de marque Zoloft se prend sous forme de comprimé ou de solution buvable (liquide).

Ses utilisations approuvées par la FDA comprennent :

MDD : dépression cliniquement diagnostiquée

Trouble obsessionnel-compulsif (TOC ; un problème de santé mentale qui provoque des pensées obsessionnelles et des comportements compulsifs)

PD : Attaques de panique récurrentes de peur et d’anxiété, ainsi qu’à éviter les déclencheurs

SSPT : un problème de santé mentale associé à des souvenirs de traumatisme

TRISTE : Peur ou peur chronique d’interagir avec d’autres personnes

PMDD : une forme grave de syndrome prémenstruel (SPM) qui comprend des symptômes physiques comme une gêne mammaire et des ballonnements, ainsi que des symptômes comportementaux tels qu’une tristesse extrême et une irritabilité.

Utilisations hors AMM

Certains prestataires de soins de santé prescrivent la sertraline hors AMM (prescrivant un médicament pour un usage pour lequel il n’a pas été approuvé par la FDA) aux enfants et aux adolescents (6 à 17 ans) pour d’autres utilisations, telles que le TDM ou le TOC.

Cela serait considéré comme une utilisation non conforme car Zoloft est approuvé par la FDA pour une utilisation chez les non-adultes.

D’autres exemples d’utilisations non conformes de la sertraline comprennent :

Comment ça fonctionne

Comme les autres ISRS, Zoloft agit en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Habituellement, les cellules du système nerveux sont appelées neurones et réabsorbent la sérotonine.

Cela aide à améliorer les symptômes de la dépression ou d’autres problèmes de santé mentale.

Directives posologiques

Les prestataires de soins de santé commenceront la dose de sertraline à l’extrémité inférieure. Ils surveilleront de près l’amélioration des symptômes et des effets secondaires.

Si nécessaire, ils peuvent augmenter progressivement la dose jusqu’à une dose efficace avec les effets secondaires les plus mineurs.

La dose habituelle de sertraline est de 50 à 200 milligrammes (mg) par jour. Il est généralement pris une fois par jour, le matin ou le soir.

Voici des exemples de directives de dosage standard :

Pour le TOC chez les adultes et les adolescents de 13 ans et plus atteints de TDM, la dose initiale est généralement de 50 milligrammes (mg) par voie orale une fois par jour.

Pour toutes les autres utilisations, y compris le TOC chez les enfants de 6 ans et plus, la dose initiale est généralement de 25 mg par voie orale une fois par jour.

Suivez attentivement les instructions de dosage de votre professionnel de la santé. Si nécessaire, la dose peut être augmentée progressivement. Ne prenez pas plus de médicaments que ce que votre médecin vous recommande.

Si vous arrêtez de prendre Zoloft, votre professionnel de la santé vous fournira un calendrier de réduction progressive afin que vous puissiez arrêter de prendre le médicament progressivement et en toute sécurité.

Cela permet d’éviter les symptômes de sevrage, tels que la transpiration, l’agitation, les étourdissements, les sensations de choc électrique, la confusion, les acouphènes (bourdonnements d’oreilles) et les convulsions.

Combien de temps faudra-t-il pour que les effets secondaires de Zoloft disparaissent ?

La plupart des effets secondaires légers de Zoloft diminueront et finiront par disparaître en quelques semaines à mesure que votre corps s’adaptera au médicament.

Demandez à votre professionnel de la santé un avis médical en cas d’effets secondaires légers/courants qui persistent ou sont gênants.

Cependant, les effets secondaires graves, tels qu’un risque accru de saignement, de pensées suicidaires ou de SS, nécessiteront l’intervention d’un professionnel de la santé.

Plus précisément, ils peuvent réduire votre dose ou arrêter complètement le régime de prescription.

Effets secondaires courants

Problèmes d’estomac: Les problèmes d’estomac sont un effet secondaire courant de la sertraline. Dans les études cliniques, 26 % des personnes ayant pris du Zoloft ont ressenti des nausées.

Si vous ressentez des nausées, vous pouvez essayer des choses pour calmer votre estomac, telles que :

Manger des aliments fades et éviter les aliments gras, épicés et/ou gras

Manger moins souvent des petits repas

Éviter les odeurs fortes

Rester hydraté en buvant beaucoup de liquides et/ou en suçant des morceaux de glace

D’autres effets secondaires liés à l’estomac peuvent survenir, comme la diarrhée, chez jusqu’à 20 % des personnes participant aux études cliniques.

D’autres problèmes d’estomac tels que des vomissements, de la constipation ou une indigestion peuvent survenir moins fréquemment.

Bouche sèche: Environ 14 % des participants à l’étude clinique ont eu la bouche sèche.

Certaines choses que vous pouvez essayer de faire pendant que votre corps s’adapte au médicament comprennent :

Boire beaucoup d’eau

Manger des aliments à forte teneur en eau, comme la pastèque, les concombres et le céleri

Éviter les aliments salés ou épicés

Éviter la caféine, l’alcool et le tabac

Mâcher de la gomme sans sucre ou sucer des bonbons durs sans sucre

Utiliser un humidificateur à brume fraîche pendant que vous dormez

Se gargariser avec un bain de bouche formulé pour la bouche sèche

Problèmes sexuels: Les problèmes sexuels sont un effet secondaire courant des ISRS.

Les hommes peuvent rencontrer des problèmes tels qu’un retard d’éjaculation, une diminution de la libido et des difficultés à obtenir et/ou maintenir une érection.

Les femmes peuvent ressentir une diminution de la libido, un retard de l’orgasme ou une incapacité à avoir un orgasme.

Si vous rencontrez des problèmes sexuels associés au Zoloft, parlez à votre médecin des options de traitement ou éventuellement du passage à un autre médicament moins susceptible de causer des problèmes sexuels.

Problèmes de sommeil: Pendant que vous prenez de la sertraline, vous pouvez souffrir d’insomnie lorsque vous avez des difficultés à vous endormir et/ou à rester endormi.

Environ 20 % des personnes ont souffert d’insomnie lors des études cliniques. En revanche, environ 12 % ont souffert d’une somnolence excessive.

Si Zoloft affecte votre sommeil, vous pouvez demander à votre médecin quand prendre vos médicaments.

Si les problèmes de sommeil persistent, vous souhaiterez peut-être discuter d’un changement de médicament avec votre médecin.

Effets secondaires graves

Avertissement de sécurité Zoloft:

Chaque antidépresseur, y compris Zoloft, comporte un avertissement encadré. Il s’agit de l’avertissement le plus sévère requis par la FDA.

L’avertissement indique que les antidépresseurs provoquent des pensées suicidaires (pensées au suicide) et des comportements (toute action pouvant entraîner la mort), généralement chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Cependant, les personnes de tout âge qui prennent un antidépresseur doivent être étroitement surveillées par leur famille, leurs amis proches et leurs soignants pour détecter tout changement d’humeur et/ou de comportement.

Cet effet secondaire profond est plus susceptible de se produire lors du démarrage de Zoloft ou lors de changements de posologie. Tout changement d’humeur ou de comportement doit être signalé au professionnel de la santé.

Les personnes qui ont des pensées et des comportements suicidaires devront peut-être arrêter de prendre Zoloft et passer à un autre médicament.

Le médecin déterminera le meilleur traitement en fonction de chaque individu.

En plus de l’avertissement encadré, d’autres effets secondaires graves peuvent survenir, nécessitant des soins médicaux :