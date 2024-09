ZOLLER annonce les lauréats du concours Toolroom of the Year 2024

ZOLLER a annoncé les gagnants de son premier concours Toolroom of the Year lors du Salon international des technologies de fabrication 2024 à Chicago.

Atlas Fibrefabricant de matériaux composites thermodurcissables, a remporté la première place lors de la cérémonie qui s’est tenue le 12 septembre sur le stand ZOLLER. Basée à Northbrook, dans l’Illinois, Atlas Fibre est spécialisée dans l’usinage à haut volume et à haut mélange pour les secteurs de l’aérospatiale, des semi-conducteurs, de l’électrification et de la défense.

MetalQuest Illimitéune entreprise d’usinage de précision basée à Hebron, dans le Nebraska, a obtenu la deuxième place, tandis que Primetals Technologiesun fabricant mondial d’aciéries avec des bureaux et une usine à Sutton, dans le Massachusetts, a pris la troisième place. ProCam Services LLCun atelier d’usinage CNC à service complet à Zeeland, dans le Michigan, a reçu une mention honorable.

« Chez ZOLLER, nous nous engageons à faire progresser la précision, l’innovation et l’excellence. Le concours Toolroom of the Year offre l’occasion de récompenser les entreprises qui partagent notre vision d’une fabrication plus efficace et plus connectée », a déclaré Alexander Zoller, président de ZOLLER Inc. « Félicitations à tous les lauréats pour avoir incarné ce que signifie être un atelier d’outillage du futur. »

Lancé à l’été 2023, le concours Toolroom of the Year met en avant les entreprises qui utilisent la technologie ZOLLER pour optimiser et gérer les processus autour des outils de coupe. Un jury composé de sept experts ZOLLER et de leaders du secteur a évalué les candidatures sur la base de critères tels que l’organisation et la configuration, les interfaces avec les systèmes de CAO, FAO ou ERP, les interfaces des systèmes de stockage, l’échange de données et l’intégration globale dans le processus de fabrication. Les juges ont également pris en compte la disponibilité des outils, la transparence des stocks et l’étendue de la base de données d’outillage.

Le panel comprenait Jeremy St. Pierre, directeur de l’exploitation chez Deco Manufacturing; Joseph Forsyth, directeur de la fabrication avancée chez Intech; Rick Melvin, président et copropriétaire de Powell Tool Supply; Cedric Hasenfratz, directeur des ventes et des partenariats des solutions de gestion d’outils en Amérique du Nord chez ZOLLER Inc.; Felix Kanbach, directeur du service national chez ZOLLER Inc.; Dietmar Moll, directeur des ventes chez ZOLLER Inc.; et Rita Conroy-Martin, directrice du marketing et de l’expérience client chez ZOLLER Inc.

Le jury a félicité Atlas Fibre pour son utilisation exemplaire de la technologie ZOLLER pour prendre des décisions basées sur les données en matière de gestion de l’atelier d’outillage, ce qui a permis de raccourcir les temps de réglage, d’accroître la fiabilité des processus, de réduire les temps d’arrêt des machines-outils et d’augmenter les profits. Les systèmes ZOLLER de préréglage, de gestion des outils, de transfert de données, d’équilibrage des outils, de rétrécissement thermique et d’outillage sont mis en œuvre dans l’ensemble des 11 000 m² de l’usine de l’entreprise.

« Nous sommes extrêmement honorés d’être nommés lauréats inauguraux du prix ZOLLER Toolroom of the Year », a déclaré Max Egan, PDG d’Atlas Fibre. « Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de notre équipe envers l’excellence et de notre dévouement à optimiser chaque aspect des opérations de notre atelier d’outillage. Les solutions de pointe de ZOLLER ont joué un rôle déterminant dans l’amélioration de nos capacités, et nous sommes ravis de continuer à repousser les limites de l’innovation et de la précision grâce à leur technologie. »

Dans le cadre de sa première place, Atlas Fibre recevra un voyage payé pour deux personnes au siège mondial de ZOLLER et à la Smart Factory de Pleidelsheim, en Allemagne. MetalQuest Unlimited recevra une armoire à outils ZOLLER « keeper » et Primetals Technologies recevra un chariot à outils ZOLLER. Tous les finalistes seront également présentés dans des vidéos mettant en valeur leurs activités.