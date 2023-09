Zoleka Mandela, militante et petite-fille de Nelson Mandela, est décédée à 43 ans

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Zoleka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela dont la vie a été mêlée à la dépendance, à une tentative de suicide, à une bataille contre le cancer et à la tragédie de perdre deux jeunes enfants avant de revenir de l’ombre pour embrasser son héritage, est décédée.

Son décès lundi a été annoncé mardi par la famille Mandela dans un communiqué. Le cancer du sein contre lequel elle combattait depuis des années était en rémission. Mais on lui a ensuite diagnostiqué un cancer du foie et des poumons, qui s’est métastasé et s’est propagé, a déclaré sa famille.

La Fondation Nelson Mandela, qui promeut l’héritage du Homme d’État sud-africain décédé en 2013a déclaré qu’il déplorait la mort de Zoleka Mandela et présentait ses condoléances à sa famille.

Il a déclaré qu’elle était une « petite-fille bien-aimée » de Nelson Mandela et a salué son travail de sensibilisation au cancer et son rôle d’inspiration pour les personnes touchées par la maladie et pour celles qui ont perdu des enfants.

Elle a créé des fondations pour aider les gens dans les deux domaines.

Zoleka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela, est décédée. Elle avait 43 ans.

Les débuts de Mandela étaient une série de luttes et de tragédies qui étaient presque trop lourdes pour une seule personne.

Ils s’opposaient à sa tentative avouée et à son échec initial de suivre l’exemple de son grand-père, lauréat du prix Nobel de la paix, leader du mouvement anti-apartheid, premier président noir d’Afrique du Sud et puissante force du bien. reconnu et admiré à travers le monde.

Mandela a subi des abus sexuels dans son enfance et a lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme dès son adolescence. Sa fille Zenani, âgée de 13 ans, a été tuée dans un accident de voiture en 2010, alors qu’elle revenait d’un concert marquant l’ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Cela a été causé par un conducteur ivre et est survenu alors que Zoleka, elle-même, était plongée dans sa dépendance à la drogue et à l’alcool et dans un hôpital après avoir tenté de se suicider.

« Je n’avais pas vu ma fille depuis 10 jours avant son décès, et je ne l’avais pas vu parce que j’avais choisi de consommer de la drogue », a déclaré Mandela dans une interview à l’Associated Press en 2013. « Cela me rappelle évidemment que j’ai choisi ma dépendance. sur mes enfants et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie.

L’horreur et la culpabilité l’ont poussée à chercher de l’aide et à se rendre en cure de désintoxication pour le bien de son autre enfant de l’époque, son fils Zwelami, et pour la mémoire de sa fille Zenani, a-t-elle déclaré.

La mort de Zenani a amené Nelson Mandela, d’apparence fragile, à se rendre dans une église pour les funérailles de son arrière-petite-fille et l’une de ses dernières apparitions publiques.

Mandela a reçu un diagnostic de cancer du sein à peine un an après la mort de sa fille, ce qui a conduit à une double mastectomie et à une chimiothérapie épuisante. Son deuxième fils est né prématurément en 2011 alors qu’elle était soignée pour un cancer et est décédé quelques jours plus tard. Elle avait quatre enfants survivants au moment de son décès.

Elle a publié une autobiographie intitulée « When Hope Whispers » en 2013. Elle approfondit ce qu’elle appelle certaines des « circonstances insupportables » de sa vie et comment une enfance anormale a joué son rôle.

Dans le livre, elle raconte les réalités d’être un Mandela lorsque l’Afrique du Sud était dans l’une de ses affres les plus violentes sous le système de ségrégation raciale de l’apartheid dans les années 1980 et que son grand-père était en prison pour avoir dirigé le mouvement anti-apartheid.

Mandela a été introduite clandestinement dans une prison de haute sécurité sur une île au large du Cap à l’âge d’un an afin que son grand-père puisse la rencontrer pour la première fois, a-t-elle déclaré dans son livre. Enfant, elle cachait une grenade dans son cartable pour que sa grand-mère, qui faisait partie de la résistance armée contre l’apartheid, ne soit pas arrêtée par le régime.

La première ligne de son autobiographie a préparé le terrain pour sa petite enfance : « Au moment où je suis née… ma mère savait comment démonter et assembler un AK-47 en exactement trente-huit secondes », écrit-elle.

Elle abusait de l’alcool dès l’âge de 9 ans, puis consommait quotidiennement de la cocaïne, début d’une dépendance qui l’a conduite, des années plus tard, loin de ses propres enfants et vers le plus grand de ses regrets lorsqu’elle était un parent absent à l’âge de 9 ans. le moment où sa fille a été tuée.

Mais sa vie a changé et son histoire s’est finalement terminée sur un autre chapitre.

Elle est devenue une militante renommée, tant pour la sensibilisation au cancer que pour la sécurité routière, gagnant des éloges et de l’admiration pour son travail dans les deux domaines et pour son courage dans les derniers stades de son cancer en phase terminale.

La fondation qui porte le nom de son grand-père l’a reconnue comme une « militante infatigable », peut-être l’hommage le plus approprié étant donné que, aussi intimidée qu’elle ait été par l’héritage de Nelson Mandela, elle a finalement été inspirée par lui et par lui. Elle a dit un jour qu’elle espérait surtout qu’il approuverait.

« J’espère juste que là où il se trouve avec ma fille, il baisse les yeux et pense qu’elle a enfin réussi », a-t-elle déclaré à la BBC en 2016.

Carley Petesch, une ancienne correspondante de l’AP en Afrique du Sud, a contribué à cette histoire depuis Chicago.