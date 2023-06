Zoho va geler les embauches pour les postes d’ingénieur, pas de licenciements

Au milieu des vents contraires macroéconomiques mondiaux, Zoho a déclaré mercredi qu’il avait décidé de ne pas licencier mais qu’il adopterait une approche prudente impliquant un gel des embauches pour les rôles d’ingénierie et une réduction des dépenses de marketing, bien que le recrutement sélectif pour les rôles en contact avec les clients se poursuive.

La société de logiciels en tant que service (SaaS) a annoncé des investissements dans l’ensemble de son portefeuille pour accélérer la dynamique sur le marché des moyennes entreprises et des entreprises – un segment qu’elle appelle collectivement « haut de gamme ». La société, lors d’un briefing, a déclaré qu’elle avait enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 65% dans le segment du marché intermédiaire et des entreprises au cours des trois dernières années.

Praval Singh, vice-président du marketing et de l’expérience client, a noté que malgré les changements économiques, les DSI cherchent à optimiser les coûts et la valeur, et les solutions Zoho sont encore plus pertinentes en ces temps.

« C’est la doublure argentée et c’est la raison pour laquelle nous sommes plus optimistes en Inde. Certaines parties du monde sont plus difficiles, mais en Inde, l’opportunité que nous avons, la marge de manœuvre qui existe, les capacités de solution que nous avons et les clients nous embarquons, il y a des raisons d’être optimistes », a-t-il déclaré.

Zoho a également enregistré un TCAC de 65 % sur trois ans dans le segment du marché intermédiaire et des entreprises à l’échelle mondiale. Ce segment représente désormais un tiers de l’ensemble de l’activité. Dans l’ensemble, Zoho dessert désormais plus de 90 millions d’utilisateurs dans plus de 6 00 000 entreprises.

Interrogé sur les plans d’embauche pour l’exercice 24, M. Singh a déclaré que l’entreprise « prend un mois à la fois » et « il y a définitivement un gel des embauches du côté de l’ingénierie ».

« Nous faisons des ouvertures sélectives sur les rôles en contact avec les clients (ventes et marketing, support client) parce que vous en avez besoin pour pouvoir servir les clients, mais en général, on réfléchit beaucoup à l’embauche à grande échelle. Nous ne sommes pas embaucher des gens en masse à cause de la situation », a déclaré M. Singh.

L’entreprise, a-t-il affirmé, a été claire dès le début qu’il n’y aura pas de licenciements.

« Nous n’avons jamais dépassé nos dépenses de marketing ou embauché beaucoup de personnes, et en ce moment, nous sommes beaucoup plus prudents pour garder cela sous contrôle. Mais pas de licenciements, c’est une chose que nous avons décidée. De plus, ce que nous avons décidé est réduire nos dépenses de marketing », a déclaré M. Singh.

L’entreprise compte 12 000 personnes.

L’Inde, a-t-il dit, est toujours à l’abri des vents contraires économiques dans une certaine mesure.

Concernant l’approche de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle, M. Singh a déclaré qu’à court terme, Zoho se concentrait d’abord sur l’intégration de son portefeuille avec l’IA générative.

À moyen et à long terme, l’entreprise développe des modèles de langage étendus (LLM) propriétaires qui seront capables de converser, de résumer, de paraphraser et de s’adapter à de nouvelles tâches avec des techniques d’apprentissage sans coup férir permettant des communications fluides et la découverte de connaissances basées sur l’IA. .

« Nous travaillons sur notre LLM, mais c’est un plan à long terme. Ces choses prennent du temps. Le court terme concerne l’intégration, mais demain, vous aurez également une offre de Zoho, en fonction de ce que vous choisissez d’y brancher », il a dit.

La croissance de Zoho en Inde est tirée par les secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI), de la fabrication, de la vente au détail, des biens de consommation à rotation rapide (FMCG), de la pharmacie et de l’informatique.

