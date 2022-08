Zofia Posmysz, survivante polonaise d’Auschwitz, est décédée à 98 ans

VARSOVIE, Pologne – Zofia Posmysz, une combattante de la résistance polonaise de la Seconde Guerre mondiale qui a survécu aux camps de concentration d’Auschwitz et de Ravensbrück et est devenue plus tard journaliste et romancière, est décédée à 98 ans.

Elle avait 18 ans lorsqu’elle a été arrêtée en 1942 pour son association avec la résistance polonaise à Cracovie. Après avoir passé plus de deux ans au camp de la mort d’Auschwitz, elle a été déportée à Ravensbrück puis plus tard à Neustadt-Glewe, où elle a été libérée à la fin de la guerre en 1945, a indiqué le mémorial d’Auschwitz.

Elle est revenue en Pologne après la guerre, travaillant comme journaliste, notamment pour la radio polonaise, et écrivant plusieurs romans. Son œuvre la plus célèbre s’intitulait “The Passenger”, un roman qu’elle a d’abord écrit sous forme de pièce radiophonique intitulée “The Passenger in Cabin 45”. Il raconte l’histoire d’une survivante d’Auschwitz qui rencontre son ancien gardien de camp de concentration lors d’un voyage en bateau, et a servi de base à un film et à un opéra.