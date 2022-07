Zoey Stark remporte la bataille royale de 20 femmes ; Sécurise la place du concurrent n ° 1

WWE NXT 2.0 a captivé les fans avec un cracker absolu d’un épisode le mardi 19 juillet. L’épisode bourré d’action présentait une 20 Woman Battle Royal pour la place de prétendante n ° 1 pour affronter la championne féminine WWE NXT. Le match massif comprenait Alba Fyre, Tiffany Stratton, Wendy Choo, Nikkita Lyons, Ivy Nile et Elektra Lopez.

Ailleurs, les champions par équipe de NXT UK Josh Briggs et Brooks Jensen ont défendu leur titre dans une bataille intense avec les anciens champions par équipe Kit Wilson et Elton Prince. Après avoir perdu son titre, Cameron Grimes a affronté JD McDonagh pour gagner un tir contre le champion NXT Bron Breakker.

Voici tous les moments forts d’un épisode bourré d’action de WWE NXT :

Match en simple : Cameron Grimes contre JD McDonagh

Dans une bataille exténuante, Grimes a dominé au début du match. Le talon a même eu l’occasion de remporter une victoire précoce qu’il a ratée. Sa course confiante s’est terminée alors que l’impact cumulatif de l’assaut de McDonagh s’est avéré trop important. McDonagh a décroché une lance vicieuse, puis a piégé la jambe de Cameron Grimes dans les cordes pour le faire exploser avec un suplex snap-back pour assurer une victoire facile.

Cora Jade abandonne son titre par équipe féminine NXT

Cora Jade s’est proclamée la superstar légitime de NXT et a méprisé l’attention portée à sa partenaire par équipe, Roxanne Perez. Avant de lancer son titre NXT Women’s Tag Team, elle l’a qualifié de “rappel d’un échec”. Jade avait auparavant tourné le dos à Perez dans l’édition précédente de NXT, ce qui a créé un émoi dans la relation entre les partenaires de l’équipe d’étiquettes.

Match en simple : Damon Kemp contre Roderick Strong

Roderick Strong a dominé Damon Kemp avec ses instincts expérimentés. Tony D’Angelo est apparu sur Titantron pour mettre en évidence son équipe battant Diamond Mine. Après un match aller-retour, Strong a battu Kemp avec un genou haut féroce pour assurer une victoire facile.

Titre par équipe NXT UK : Josh Briggs et Brooks Jensen contre Pretty Deadly

Kit Wilson et Elton Prince of the Pretty Deadly ont défié les champions par équipe de NXT UK. Le match a été intense dès le départ car les deux équipes n’ont pas hésité à se battre. Dans les dernières étapes du match, Fallon Henley a interrompu Pretty Deadly, préparant les champions à frapper un High-Low pour assurer une victoire entachée.

Match en simple : Dante Chen contre Axiom

Axiom a fait ses débuts à NXT dans l’épisode affrontant Dante Chen. Avec les deux hauts voleurs en action, il y a eu beaucoup de sauts et de sauts impliqués dans le match au rythme effréné. Dans la seconde moitié du match, Dante Chen a été envoyé à l’extérieur du ring par Axiom. Il a ensuite écrasé Chen avec un double coup de pied sauté pour assurer la victoire dès ses débuts.

Match Concurrent n ° 1: 20 femmes Battle Royal

Dans une configuration parfaite pour l’événement principal, 20 femmes se sont battues pour un titre contre la championne féminine NXT Mandy Rose. Comme la plupart des Battle Royals, le match était désordonné car il y avait des combats dans tous les coins du ring. Amari a été le premier à être éliminé par Tatum Paxley et Ivy. Stratton a éliminé James et Lyons de nulle part. Nikkita Lyons a été dramatiquement éliminée par Tiffany Stratton. Zoey Stark a battu Stratton puis a esquivé la frappe sournoise de Cora Jade pour la vaincre et remporter la place de candidate n ° 1 pour le titre féminin NXT.

