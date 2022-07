Zoey Deutch et Dylan O’Brien jouent dans le nouveau film de Hulu “Not Okay”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice “Before I Fall” Zoey Deutch et “Teen Wolf’s” Dylan O’Brien jouent tous les deux dans le nouveau film “Not Okay”, sur Hulu.

Le film classé R parle d’une femme dans la vingtaine qui “trouve des adeptes et de la renommée lorsqu’elle se fait passer pour la survivante d’une attaque mortelle, mais apprend bientôt que la notoriété en ligne a un prix terrible”, selon IMDB.

Le film est réalisé et écrit par Quinn Shephard, qui est également l’actrice de “Unaccompanied Minors” et “Blame”. Dans le nouveau film, qui s’ouvre sur un avertissement concernant “des lumières clignotantes, des thèmes de traumatisme et une protagoniste féminine peu aimable”, le personnage de Deutch, Danni, aspire à la popularité et à la reconnaissance.

Elle fait semblant de partir en voyage à Paris, avec la magie de Photoshop pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, mais son plan tourne tragiquement mal lorsqu’une attaque a lieu et Danni fait semblant d’avoir survécu.

O’Brien, l’un des protagonistes du film, est connu pour jouer Stiles dans la populaire émission télévisée “Teen Wolf” et Thomas dans les films “The Maze Runner”, mais pour ce film, O’Brien joue un personnage complètement différent. Dans “Pas d’accord”, O’Brien joue un influenceur des médias sociaux nommé Colin qui arbore des cheveux blonds décolorés, a des tatouages ​​​​sur tous les bras et porte fréquemment son stylo vape avec lui.

“Dès la première conversation avec Quinn au début, je me suis dit : « Je veux aller à fond, comme des tatouages ​​complets, décolorer les cheveux » et elle était complètement partante pour tout ça », a-t-il dit. ET.

Les fans ont également spéculé sur le fait que O’Brien reviendrait ou non dans son rôle de Stiles dans le prochain film “Teen Wolf”. Bien qu’O’Brien n’ait été vu dans aucune des bandes-annonces et ait déjà démenti les rumeurs sur son retour, les fans ont toujours espéré qu’il reviendrait. Pendant la presse pour “Pas d’accord”, il a de nouveau mis fin aux rumeurs en disant: “Je ne pense pas qu’il y ait de vérité dans cette rumeur. Ce que j’ai dit est la vérité.”