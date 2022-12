Zoey Deutch apprécie “The Joy of Cooking” et le survêtement occasionnel

Les deux femmes ont commencé à parler, ce qui a entraîné l’envoi du roman de Melissa Hill “Something From Tiffany’s” à Deutch. Cela a conduit à leur collaboration sur le Adaptation vidéo Amazon Prime (Witherspoon en tant que producteur, Deutch en tant que star et producteur exécutif) sur les sacs mélangés de Tiffany, un boulanger new-yorkais zingy (Deutch) abasourdi par une bague de fiançailles du petit ami dont elle n’est pas sûre, et un veuf captivant (Kendrick Sampson ) dont la proposition est sabotée lorsque sa petite amie ouvre sa propre boîte bleue – et la bague n’y est pas.

Mais il y a quatre ans, se souvient-elle, Reese Witherspoon a tweeté qu’elle avait vu et aimé Deutch dans “Set It Up”, à propos de quelques assistants surmenés qui tentent de créer une marge de manœuvre en réunissant leurs patrons.

Zoey Deutch voulait être honnête. “Je suis rarement attirée par du matériel super joyeux”, a-t-elle déclaré. “J’ai, au moins au cours des deux dernières années, été intéressé par des pièces plus sombres et étranges.”

3. Les pattes de mon chien Vous connaissez cette odeur particulière des pattes des chiens quand ils dorment ? Ils sentent les chips de maïs, comme les Fritos. C’est en fait une chose. Ils ont une sorte de bactérie dans leurs pattes et l’odeur ressemble à celle des chips de maïs et elle est libérée lorsqu’ils dorment.

2. Marchés fermiers Je suis allé voir un acupuncteur un jour qui m’a dit quelque chose qui m’a marqué : qu’il est si important, surtout à notre époque où nous recevons nos courses chez nous, d’aller à l’épicerie ou au marché fermier et de regarder la nourriture, car nous nous éloignons de plus en plus de nos instincts. Et nous avons de grands instincts sur ce dont notre corps a besoin si nous l’écoutons. Plus je commençais à grandir et à choisir ma propre nourriture, plus je réalisais que les choses me semblaient bonnes non seulement parce qu’elles étaient nécessairement jolies, mais parce que mon corps en avait envie et avait besoin de ces nutriments spécifiques.

1. “Le livre des symboles” Il a été introduit dans ma vie par mon professeur de technique Alexander il y a de nombreuses années lorsque je préparais un film. L’une des raisons pour lesquelles il me l’a donné est que lorsque nous travaillons sur un nouveau personnage ou un nouveau projet, nous aimons choisir des animaux, des couleurs et des symboles et créer un tableau visuel pour le personnage. C’est devenu une sorte de phare. J’ai un million d’exemplaires en bas parce que je les donne toujours aux gens.

5. Les peintures de grand-mère Ma grand-mère était une artiste incroyable et prolifique et une femme spirituelle et excentrique. Elle m’a inspiré à tous points de vue et je la porte toujours avec moi. Plus précisément, j’emporte avec moi une peinture que j’ai au-dessus de ma cheminée autour de laquelle j’ai conçu toute ma maison. Elle a peint beaucoup de choses abstraites, mais bizarrement celle-ci est une femme nue sur fond rouge. Ça fait du bien de pouvoir la voir travailler tous les jours.

6. “Notre ville” Je préfère lire des pièces de théâtre aux livres ou aux scripts. C’est très apaisant pour moi. J’ai lu « Our Town » pour la première fois quand j’avais 14 ou 15 ans, et depuis, je le lis tous les deux ans. C’est juste une belle histoire déchirante qui me touche à chaque fois. C’est à quel point nous apprécions peu les joies simples de la vie et ne comprenons pas la valeur de la vie pendant que nous la vivons.

7. Céramique Mon amour pour la céramique a commencé avec mon arrière-grand-mère, qui avait une petite boîte d’Atomic Starburst, une vaisselle assez célèbre. J’ai vu ça dans le garage de ma mère et je les ai adorés. Ensuite, j’ai commencé à les collectionner et maintenant j’ai tout un ensemble. Je pense que la chasse est très amusante, avec celle-là en particulier, parce que je sais exactement ce que je cherche. Et j’ai commencé à collectionner des céramiques à Ischia, à Ravello, à Oaxaca.

8. “Sapiens” de Yuval Noah Harari La façon dont il explique les choses fonctionne pour mon cerveau. C’est comme l’intersection entre les sciences naturelles et les sciences sociales. C’est très stimulant. C’est aussi très amusant de discuter – des conversations à table qui sont très, comme, “Whoa, je n’y ai jamais pensé de cette façon.”

9. Survêtements assortis Petite fille, j’aspirais à être à la fois actrice et créatrice de mode. Il semble donc un peu contre-intuitif de dire que j’aime les survêtements assortis, qui ne sont essentiellement que des pyjamas que vous portez. Mais après avoir passé la moitié de ma vie à faire des essayages pour des travaux ou des événements ou autre, la dernière chose que je veux faire est d’essayer des vêtements. Je veux juste être à l’aise.

10. Aventure Mes parents travaillaient si dur quand nous grandissions et ne prenaient pas vraiment beaucoup de temps pour eux. Et ce qui s’est passé en conséquence, c’est que je suis devenu obsédé par les voyages et la planification et faire des choses et profiter des fruits de mon travail et découvrir le monde et avoir une vie vraiment bien remplie. C’est difficile de ne pas se sentir coupable parce que j’ai la partie de mon cerveau qui dit : « Travaille tout le temps. Et puis je dois aller à l’autre partie de mon cerveau, qui est, “Profitez de votre vie.” J’essaie de recadrer mon état d’esprit américain de vivre pour travailler, pas de travailler pour vivre. Dans l’esprit de « Notre ville », vous ne savez jamais à quel point c’est bon jusqu’à ce qu’il soit parti.