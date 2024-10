Zoe Saldana veut refaire les films Avengers et dit que les films Marvel sont profonds

Zoe Saldaña a récemment rejoint Variété Tiana DeNicola pour une partie de « Know Their Lines » et a exprimé un peu de regret de ne pas avoir pleinement compris l’arc de Gamora dans l’univers cinématographique Marvel alors qu’elle tournait « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame » avec les frères Russo.

« J’aimerais pouvoir revenir en arrière et refaire ce que Gamora vivait dans les films ‘Avengers' », a déclaré Saldaña. «Je ne comprenais pas très bien ce que les frères Russo [were doing]. Ce sont d’excellents cinéastes et l’opportunité qu’ils m’ont offerte était celle d’une vie. Mettre en valeur Gamora de cette manière dans leurs films est quelque chose que je serai toujours reconnaissant. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et le refaire pour pouvoir pousser un peu plus fort parce que c’était une excellente occasion de jouer une fille ayant des problèmes avec son père et de savoir si elle a ou non cette opportunité de se réconcilier ou simplement de s’en aller. Cela aurait été une excellente opportunité si j’en avais été un peu plus conscient à ce moment-là.

Saldaña a rejoint le MCU en tant que Gamora dans le mât de tente de James Gunn en 2014, « Les Gardiens de la Galaxie ». Elle a repris le personnage dans deux suites des « Gardiens de la Galaxie » et dans les films « Avengers ».

« Je sais que c’est un film Marvel, et nous n’aimons pas utiliser des mots comme « deep » et « Marvel » dans la même phrase, mais j’aime le faire et je suis très fier de savoir que j’ai fait partie de grands films. qui s’adressent à un public plus jeune et qui inspirent un public plus jeune », a déclaré Saldaña à propos de son arrivée à Marvel.

« Quoi [James Gunn] ce que je faisais était quelque chose de vraiment spécial », a-t-elle ajouté. « Nous étions censés être ces rejetons qui étaient accompagnés de traumatismes, de handicaps et de problèmes mentaux durant l’enfance. Il a donné à ces personnages un espace pour être aimés et trouver une famille au sein de leur amitié. C’était un film vraiment important maintenant que j’y repense.

Saldaña ne se voit pas revenir chez Marvel après « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », mais elle voit une voie à suivre pour une nouvelle itération de Gamora sur grand écran.

« Que ce soit une fille brune pour jouer Gamora », a déclaré Saldaña dans son message. Variété histoire de couverture. « Donnez cette opportunité à une femme de couleur et voyez ce que la nouvelle Gamora va apporter. Comme si j’avais apporté [‘Star Trek’s’] Nyota Uhura à table avec la bénédiction de Nichelle Nichols.

Regardez la vidéo complète « Connaître leurs lignes » de Saldaña ci-dessous.