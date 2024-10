Zoe Saldaña s’extasie sur le cinéma de Steven Spielberg

Zoe Saldaña a vécu une terrible expérience en travaillant Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Mais tout a changé, dit-elle, lorsqu’elle a tourné un film avec Steven Spielberg.

S’exprimant au BFI London Film Festival, le Avatar La star a déclaré que l’actrice oscarisée avait « retrouvé sa foi » en Hollywood.

« Grâce à cette expérience, je savais avec quel genre de personnes je voulais travailler », a déclaré l’acteur de Marvel à propos de Pirates.

« L’équipe et les acteurs sont 99 % du temps super merveilleux. Mais si le studio, les producteurs et le réalisateur ne dirigent pas avec gentillesse, conscience et considération. »

Elle a poursuivi: « Une telle production peut alors devenir une très mauvaise expérience et vous risquez de basculer par-dessus bord. Et c’est en quelque sorte ce que j’ai fait. »

Le prochain film dans lequel Zoe est apparue était celui de 2004. La borne. « J’ai travaillé avec Steven Spielberg huit mois plus tard, et il m’a redonné la foi que grand peut aussi être grand », a-t-elle noté,

Le Colombienne La star s’est souvenue qu’elle se sentait « si bien et si en sécurité » sur le plateau et a rappelé comment Spielberg jouait de la musique sur les haut-parleurs entre les scènes pour s’assurer que tout le monde était « synchronisé et sur la même longueur d’onde ».

« C’est ainsi qu’elle a découvert le travail de Nino Rota, un compositeur italien surtout connu pour avoir composé de nombreux films du grand cinéma Federico Fellini. »

« Alors qu’elle et Spielberg discutaient du travail de Rota et de son importance pour le cinéma, la réalisatrice lui a dit quelque chose qu’elle n’a jamais oublié : « Pour que tu saches où tu es, tu dois savoir d’où tu viens », a conclu Zoe.