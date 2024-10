Zoe Kravitz, sans soutien-gorge, sourit comme elle est vue à New York pour la première fois depuis l’annulation des fiançailles avec Channing Tatum

Zoë Kravitz a affiché un sourire détendu alors qu’elle sortait pour la première fois depuis l’annonce de sa rupture choc avec Channing Tatum après trois ans de relation.

Après que l’ancien couple aurait annulé leurs fiançailles le week-end dernier au milieu d’informations selon lesquelles ils se seraient simplement séparés, la star de Big Little Lies, 35 ans, est apparue de bonne humeur alors qu’elle sortait se promener à New York.

Pour sa sortie décontractée de mercredi, l’actrice portait un manteau bleu marine, un pantalon assorti, un débardeur blanc, des boucles d’oreilles pendantes et des bottes.

Elle semblait vouloir un look incognito en cachant ses cheveux sous une casquette de baseball des Yankees de New York et ses yeux marron foncé derrière une paire de lunettes de soleil.

Malgré son nouveau chagrin, la fille du musicien Lenny Kravitz et de l’actrice Lisa Bonet a conservé une attitude heureuse tout en prenant l’air.

Son observation survient quelques heures après qu’une source ait révélé à Personnes qu’elle et Tatum, 44 ans, ont rompu le week-end dernier.

« Ils ne sont pas sur la même longueur d’onde et se sont éloignés », a affirmé la source.

Les représentants des deux acteurs n’ont pas encore commenté la scission signalée.

Quelques jours avant leur séparation, Tatum a été vu en train de filmer son prochain film policier, Roofman, à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le couple avait commencé à se fréquenter après que Channing ait joué dans le premier film de Zoë, le thriller Blink Twice.

La séparation a été un choc particulier pour le couple, car non seulement ils s’étaient fiancés, mais Channing avait également été repéré avec l’encre fraîche des initiales de Zoë sur le dos de sa main en septembre.

L’ancien couple a été photographié pour la dernière fois ensemble sur la page Instagram de Channing dans une publication du 3 septembre, qui montrait Zoë apparemment en train de somnoler sur la poitrine torse nu de son fiancé d’alors alors qu’il prenait un selfie des deux.

Dans sa légende, l’acteur de Deadpool & Wolverine a fait une sérénade à son amour alors qu’il faisait la promotion de son thriller Blink Twice.

« Ce petit bonbon. Elle est tellement fatiguée mon frère. A chaque fois je me demandais si elle allait casser…. Elle a juste continué, encore et encore, s’est-il exclamé. « Toujours à la recherche de la vérité. Elle a mis chaque once d’elle dans ce film. Je suis si fier de me tenir debout pour elle, pour ce film et pour tout le monde. pour toujours. Savoir ce qu’il a fallu pour y arriver. Personne ne le saura jamais.

Quelques jours avant leur séparation, Tatum a été vu en train de filmer son prochain film policier, Roofman, dans lequel il incarne Jeffrey Manchester (photo du jeudi 24 octobre 2024)

Il a conclu sur une note douce, ajoutant : » Merci de m’avoir trouvé et de m’avoir vu. Je t’ai eu pour toujours. Toi et moi dos à dos contre tout ça. Je ne clignerai jamais des yeux. Allons-y.’

La dernière observation en personne de l’ancien couple de premier plan semble avoir eu lieu plus tôt ce mois-ci, le 6 octobre, lorsqu’ils ont été vus lors d’un rendez-vous amoureux lors d’une production de la pièce Picture Day au studio Coffey Street dans le quartier de Red Hook à Brooklyn.

Les deux étaient là pour soutenir son acteur de Blink Twice, Levon Hawke, qui faisait ses débuts en tant que réalisateur avec la série.

À l’époque, une source avait déclaré Personnes que le couple avait l’air « confortable et mignon ensemble » alors qu’il passait du temps avec Levon et sa sœur, la star de Stranger Things Maya Hawke, avant de se rendre dans un bar pour faire la fête avec les acteurs et l’équipe.

« Channing et Zoë se tenaient la main et semblaient très à l’aise ensemble et se sont installés dans leur relation », a déclaré la source. «Ils étaient affectueux mais pas de PDA excessif ou quoi que ce soit. Ils étaient tellement cool et détendus. Ils ont été époustouflés par le caractère intellectuel de la pièce.

Même si Zoë a exposé sa bague de fiançailles à la production, c’était une autre histoire ces dernières semaines.

La semaine dernière, elle s’est retrouvée pour une soirée à New York avec sa co-vedette de Big Little Lies, Shailene Woodley, mais sa bague de fiançailles semblait avoir disparu lors de la sortie.

Bien qu’ils se séparent apparemment de manière romantique, le duo a toujours un projet en préparation ensemble. Date limite a rapporté plus tôt mardi qu’ils avaient tous deux été ajoutés au casting de la prochaine comédie d’invasion extraterrestre. Gang Alpha.

Le couple vu au concert de son amie Taylor Swift à Londres cet été

Channing et Zoë ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en août 2021, lorsqu’il a été vu se promener à New York à vélo alors qu’elle le rejoignait à pied.

Les rumeurs ont atteint leur paroxysme en septembre de la même année, lorsque les deux hommes ont été vus quittant ensemble le Met Gala à Manhattan, bien qu’ils n’aient pas foulé le tapis rouge ensemble plus tôt dans la soirée.

À Halloween, les deux hommes avaient officialisé leur romance.

L’année dernière, ils se sont fiancés.

En août 2024, Kravitz a déclaré que l’art était son « langage d’amour » et celui de Tatum.

« Je pense que c’est ce que nous aimons, et nous aimons en parler, en faire l’expérience et nous soutenir mutuellement », a-t-elle déclaré à People.

Auparavant, l’acteur de Magic Mike l’avait qualifiée de « l’amour » de sa vie lors d’une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.