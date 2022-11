Zoe Kravitz révèle que Taylor Swift l’a aidée pendant «The Batman» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Zoé Kravitz33 ans, a passé beaucoup de temps avec son pote Taylor Swift, 32 ans, lorsque les deux stars étaient toutes deux enfermées au Royaume-Uni au début de la pandémie de COVID-19. A l’époque, Zoe tournait Le Batman, pendant que Taylor passait le confinement avec son petit ami britannique, l’acteur Joe Alwyn31. Zoe a parlé de leur douce amitié dans une interview avec GQpublié le 15 novembre.

Plus à propos Taylor Swift

“Elle était mon pod”, a déclaré Zoe à propos du 1989 chanteuse. “Elle était une partie très importante d’être à Londres, juste avoir un ami que je pouvais voir et qui me ferait des repas et un dîner faits maison le jour de mon anniversaire”, a ajouté Zoe.

Taylor a félicité Zoe dans un e-mail à GQ. « Le sens de soi de Zoë est ce qui fait d’elle une artiste si passionnante et une amie si incroyable. Elle a cette boussole intérieure très honnête, et le résultat est l’art et la vie sans compromettre qui elle est », a écrit Taylor.

Comme le savent les fans de T-Swift, Zoe est l’une des artistes célèbres qui figurent sur le nouvel album de Taylor, Minuits. La De gros petits mensonges L’actrice a co-écrit et fourni les voix de fond pour le premier morceau de l’album, “Lavender Haze”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En mars, c’était quand Le Batman est sorti, Taylor et Zoe ont fait la fête ensemble à la CAA Pre-Oscar Party aux San Vicente Bungalows à West Hollywood. Un clip qui a été filmé par un autre participant à la fête et qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, a montré Taylor et Zoe dansant énergiquement ensemble. Le petit ami de Taylor, Joe, était également là, mais il a laissé la danse aux dames.

Plus tôt ce mois-là, Taylor a publiquement partagé son appréciation pour Zoe et son film Le Batman où l’actrice joue Catwoman en face Robert Pattinson. “@zoeisabellakravitz EST LA CATWOMAN DE MES RÊVES”, a écrit Taylor dans une histoire Instagram. “Le Batman était PHÉNOMÉNAL !!!”