Alberto E. Rodriguez / Getty Images pour The Recording Academy

« En cette période de peur, nous choisissons de rester aventureux et plein d’amour et de vie », a écrit Channing sur Instagram. «Les choses sont si effrayantes. Donc, pour nous, les petits défis sont de toute façon de minuscules jalons pour garder notre esprit et notre cœur présents et connectés.

Plus récemment, l’homme de 40 ans a partagé des photos de ses œuvres, admettant: «Je partage très rarement mon art». Pourtant, il a trouvé une série d’images de plaques humides qu’il avait créées et voulait les partager avec le monde « parce que cela semblait juste tendre et attentionné ».

Il légendé la pièce en noir et blanc, « Je ne sais pas qui en a besoin pour le moment. Mais, je voulais la diffuser dans le monde pour inspirer les gens, peu importe leur couleur ou leurs différences … ou politique. Nous pouvons inspirer l’empathie dans ce monde simplement en le donnant sans aucune attente de quelque chose en retour. Incarnez les choses que vous appréciez et soyez un phare pour eux. »

