Zoe Kravitz a demandé le divorce de son mari de 18 mois, Karl Glusman.

L’actrice de 32 ans – et fille de la légende du rock Lenny Kravitz, 56 ans – a été liée pour la première fois à Karl en 2016 avec le couple échangeant ses vœux lors d’une cérémonie romantique en juin 2019.

Mais maintenant, quelques mois seulement après que le couple se soit rendu un hommage éclatant à l’occasion de leur premier anniversaire, le mariage serait terminé.

Le magazine People affirme que l’actrice X Men: First Class a demandé le divorce de son mari de 32 ans le 23 décembre 2020.

Alors que la publication a également affirmé: « Un représentant de Kravitz confirme la scission. »







Zoe et Karl se sont noués lors d’un mariage romantique au domicile du père de Zoe à Paris le 29 juin 2019, avec des photos du grand jour montrant l’actrice dans une superbe robe ivoire sans manches conçue par le designer actuellement sous le feu Alexander Wang .

Les noces ont été suivies par le père de Zoe ainsi que sa mère, Lisa Bonet – et son beau-père Jason Momoa – qui ont tous regardé avec amour.

Les enfants de Lisa et Jason, Lola Iolani, 12 ans, et Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, 10 ans, ont également regardé les célébrations.







Alors qu’une liste d’invités parsemée d’étoiles comprenait Eddie Redmayne, Donald Glover et Alia Shawkat ont été repérés dans les photos de foule du grand jour – tandis que Cara Delevingne, Ashley Benson, Chris Pine, Annabelle Wallis et Denzel Washington étaient également signalés comme étant dans présence.

L’année dernière, Zoe a célébré leur anniversaire en partageant une photo de mariage de Karl avec ses bras autour d’elle avec la légende: «Un an».

Alors que Karl a partagé son propre hommage via Instagram, en écrivant: «Un an. Pas l’année à laquelle nous nous attendions … mais j’ai l’impression que si nous pouvons nous en sortir, nous pouvons tout affronter », a-t-il écrit.« Je t’aime. Plus que tout. »







Samedi, Zoe a peut-être laissé entendre la fin de son mariage avec une série de publications cryptiques sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé une série de photos via Instagram avec un ciel maussade rempli de soleil, un selfie sombre, une assiette de nourriture, une tasse de jus et une cheminée – le tout accompagné du cation: «nouvel an / petites choses».

Sur Instagram Stories, elle a également partagé un mème d’une drag queen jetant un sac d’ordures étiqueté: «Des gens, des lieux et des choses qui ne servent plus mon plus grand et plus grand bien.»