Zoë Kravitz fait la couverture du numéro GQ Men Of The Year

Yassss Zoé Kravitz ! Vous savez que vous êtes un méchant lorsque vous obtenez la couverture du numéro Men Of The Year de GQ…

Zoe Kravitz parle de la réalisation, du divorce et des rencontres avec Channing Tatum dans GQ Cover Story

GQ a dévoilé aujourd’hui Zoë Kravitz comme la deuxième des trois stars de la couverture de son numéro annuel Hommes de l’année, mettant en vedette les athlètes et acteurs, designers et réalisateurs, musiciens et créateurs de télévision, et d’autres hommes et femmes qui ont dirigé la culture dans le monde en 2022. Kravitz, 33 ans, parle avec le personnel écrivain Gabriella Paiella à propos de la réalisation de Pussy Island, elle relation avec Channing Tatumet traîner avec Taylor Swift pendant le tournage de The Batman.

Actuellement à mi-parcours du montage de ses débuts en tant que réalisatrice, Île aux chattes, Kravitz a rencontré Tatum lors du casting du projet. Le film suit Frida, une serveuse de cocktails (jouée par Naomi Ackie) qui rejoint un milliardaire technologique infâme (Channing Tatum) sur son île privée hédoniste.

Découvrez quelques extraits ci-dessous par GQ!

Sur la réalisation de Pussy Island :

“J’étais juste une personne folle”, dit Kravitz de son expérience dans le siège du directeur. “Je suis toujours. C’était toujours frénétique. Un verre de whisky en fin de soirée ou quelque chose me calmerait un peu. Mais il n’y avait pas moyen d’en sortir. »

Nous ne pouvons qu’imaginer. Tout réalisateur débutant doit paniquer. Nous savons que Michael B. Jordan vient de vivre la même chose en réalisant Credo III et il nous a même dit qu’il n’y avait aucun moyen de s’y préparer mentalement.

Sur sa relation avec Channing Tatum :

“C’est juste un être humain merveilleux”, dit-elle. “Il me fait rire et nous aimons tous les deux vraiment l’art et parlons de l’art et de l’exploration des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Nous aimons regarder un film et le décomposer, en parler et nous défier.

Ils sont si mignons ensemble ! Nous sommes juste heureux qu’elle soit heureuse. Kravitz a également déclaré que la présence apaisante de Tatum l’avait aidée à supporter le stress de son travail.

“Qu’il s’agisse de me faire du thé ou de me verser un verre ou d’aller remettre quelqu’un en forme ou quoi que ce soit d’autre, il était vraiment mon protecteur et c’était vraiment merveilleux et adorable”, poursuit-elle. « Je pense que si vous pouvez faire quelque chose comme ça ensemble, c’est un bon test. Et nous en sommes sortis encore plus forts.

Content de le voir…

Kravitz a également parlé avec le magazine de son séjour à Londres pendant le tournage Le Batman. Si vous avez vu le film, vous avez une assez bonne idée de son intensité. L’expérience s’est produite au début de la pandémie et Zoë a déclaré que l’une des personnes qui étaient là pour elle à l’époque était Taylor Swift, qui a passé le confinement au Royaume-Uni avec son beau-père britannique Joe Alwyn.

Passer du temps avec son amie Taylor Swift pendant le tournage de The Batman :

“Elle était mon pod”, a déclaré Kravitz à GQ. “Elle était une partie très importante d’être à Londres, juste avoir un ami que je pouvais voir et qui me ferait des repas et un dîner faits maison le jour de mon anniversaire.”

Nous ne sommes pas exactement des Swifties mais nous avons pu voir comment Taylor serait un bon nourricier pendant le panini.

Vérifier GQ pour lire l’intégralité de l’interview !