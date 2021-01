Une rupture que personne n’a vue venir: Zoë Kravitz et Karl Glusman l’ont appelé se ferme.

Juste deux jours avant les vacances de Noël, le Gros petits mensonges star a demandé le divorce de l’acteur de 32 ans le 23 décembre 2020. Cependant, la nouvelle n’est pas tombée avant le 2 janvier avec Personnes confirmant leur séparation grâce aux archives judiciaires et au représentant de Zoë.

Ce même jour, le Haute fidélité star a partagé un mème effronté sur Instagram Stories, dans lequel une personne surnommée « The Universe » jetait un sac poubelle dans une benne à ordures qui était étiquetée, « Les gens, les lieux et les choses qui ne servent plus mon plus grand et le plus grand bien. » Zoë a sous-titré son message, « MOOD ».

Quelques heures plus tard, elle a téléchargé une image du ciel nocturne sur son flux principal et a écrit, « nouvelle année / petites choses. »

La nouvelle du divorce du couple survient 18 mois seulement après qu’ils se sont mariés à Lenny KravitzLe domaine parisien de juin 2019. Pour fêter leur première année de mariage, l’actrice de 32 ans a partagé un portrait de mariage romantique d’elle et de Karl. «Un an», elle a écrit sur Instagram l’été dernier.