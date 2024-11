Zoë Kravitz et Channing Tatum sont « en contact » depuis leur rupture

Zoë Kravitz et Channing Tatum sont toujours « en contact » depuis l’annulation de leurs fiançailles, a déclaré une source en exclusivité à Page Six.

Bien que le couple se soit séparé plus tôt cette semaine après trois ans ensemble, nous entendons dire qu’il n’y a « pas de mésentente » entre eux.

« Il n’y a pas eu de brouille dramatique entre Channing et Zoë. En réalité, ils se sont séparés et ont décidé qu’il valait mieux qu’ils se séparent », ajoute la source.

La source affirme que l’actrice de « Batman », 35 ans, et la star de « Magic Mike », 44 ans, « ont toutes deux géré la rupture avec beaucoup de maturité », mais « ils ont réalisé mutuellement qu’ils étaient mieux amis que partenaires romantiques ».

Pendant ce temps, le père de Zoë, Lenny Kravitz, qui plus tôt cet été a taquiné les projets de mariage de sa fille, n’a « aucune rancune » envers Tatum.

« Il comprend que ces choses arrivent et veut juste qu’ils soient tous les deux heureux », a déclaré notre source.

La source nous dit que le chanteur de « Fly Away », 60 ans, et Tatum étaient devenus « très proches ces dernières années ».

Tatum adorait Zoë et « ressentait également un lien fort avec Lenny. Et le sentiment était réciproque du côté de Lenny », a déclaré notre source.

Depuis la séparation, une deuxième source nous dit que la star de « Big Little Lies » était « de bonne humeur au milieu de la rupture, même si ses amis disent qu’elle a beaucoup de choses en tête ».

La star – qui a « dansé toute la nuit » lors d’une soirée privée d’Halloween jeudi – était occupée à tourner le prochain film « Caught Stealing » à New York avec Austin Butler.

Nous apprenons que Zoë et la petite amie de Butler, mannequin et descendante de la mode Kaia Gerber, sont amis.

L’adaptation littéraire raconte l’histoire d’un ancien joueur de baseball épuisé qui se retrouve mêlé à la pègre du New York des années 90.

Les représentants de Tatum, Zoë et Lenny n’ont pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

Tatum et Zoë ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2021 après s’être rencontrés lors de son premier long métrage de réalisatrice, « Blink Twice ».

Le couple a déclenché des rumeurs de fréquentation après avoir été vus ensemble à New York et deux ans plus tard, ils ont annoncé leurs fiançailles en 2023.

L’acteur de « She’s the Man » était auparavant marié à l’actrice Jenna Dewan en 2009 et ils ont divorcé en 2018. Les ex partagent une fille, Everly, 11 ans.

Après sa séparation d’avec Jenna, Channing est sorti avec la chanteuse Jessie J de temps en temps de 2018 à 2020.

Zoë a épousé Karl Glusman en 2019 et ils ont divorcé en 2021.