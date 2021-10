Zoë Kravitz dit que la nouvelle musique parle d’amour et de perte après le divorce de Karl Glusman

Zoë Kravitz met tout son cœur dans sa musique.

La star de « Big Little Lies » travaille avec Jack Antonoff sur un album « depuis quelques années, par intermittence » et a déclaré à un autre magazine que cela va plonger dans sa vie personnelle, en particulier son divorce avec Karl Glusman.

« Je l’ai écrit sur une longue période de temps, capturant inconsciemment cette gamme d’émotions, ce qui a été intéressant de regarder en arrière et de voir ce que j’écrivais à leur sujet, alors et maintenant et entre les deux », a-t-elle expliqué au magazine.

ZOË KRAVITZ, KARL GLUSMAN SÉPARÉ APRÈS MOINS DE 2 ANS DE MARIAGE

« C’est personnel. Il s’agit d’amour et de perte. Je me suis mariée. J’ai divorcé. Les séparations, les ruptures sont tristes mais sont aussi de belles choses », a-t-elle poursuivi. « Il s’agit de la douceur-amer, de ce début et de cette fin. C’est tellement complexe, cet espace, quand vous êtes entre le cœur brisé et le deuil de la perte de quelque chose et excité pour ce qui vous attend. »

L’actrice « Haute Fidélité », 32 ans, a demandé le divorce en décembre 2020 après moins de deux ans de mariage. L’ancien couple a commencé à se fréquenter en 2016 et s’est marié chez son père Lenny Kravitz à Paris 2019.

Zoë et l’acteur de « Love », 33 ans, ont finalisé leur divorce en août 2021 alors que les rumeurs d’une romance entre Zoë et Channing Tatum commençaient à tourbillonner.

RUMEURS DE RENCONTRE AVEC CHANNING TATUM ET ZOË KRAVITZ SPARK APRÈS UNE ROMANTIQUE À NYC

Sixième page l’a repérée ainsi que le beau gosse « Magic Mike » dans un supermarché ensemble dans le nord de l’État de New York quelques jours seulement après avoir été vus faire du vélo ensemble à New York, avec Zoë enroulant ses bras autour de Tatum pour que les photographes puissent le voir.

La rumeur du couple a également alimenté la spéculation en partage d’un styliste au Met Gala 2021 – bien qu’ils n’ont pas foulé le tapis ensemble mais, semble-t-il, ils ne pouvaient pas se tenir la main à l’intérieur du musée et à l’afterparty.