C’est fini entre Zoë Kravitz et mari Karl Glusman.

Le 23 décembre, deux jours avant Noël, le joueur de 32 ans Gros petits mensonges star a demandé le divorce de 32 ans Amour et animaux nocturnes acteur après 18 mois de mariage, Personnes a rapporté ce week-end, citant les archives judiciaires et le représentant de l’actrice.

Zoë et Karl se sont mariés chez son père Lenny Kravitzmaison à Paris en juin 2019 après trois ans de fréquentation. En juin dernier, l’actrice et son mari se sont rendus hommage à l’occasion de leur anniversaire le Instagram. Zoë a partagé une photo de mariage et a écrit: «Un an».

Karl a posté un message plus long: « Un an. Pas l’année à laquelle nous nous attendions… mais j’ai l’impression que si nous pouvons y arriver, nous pouvons tout affronter. Je t’aime. Plus que tout. Tu es mon meilleur ami… toi craquez-moi et vous faites fondre mon cœur… vous m’appelez sur mes taureaux – et vous me défiez de grandir… je vous aime pour ça. Et je ferai tout et n’importe quoi pour vous jusqu’au jour de ma mort. le monde @zoeisabellakravitz. «