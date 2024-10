Zoë Kravitz abandonne sa bague de fiançailles lors de sa première sortie depuis la séparation de Channing Tatum

Zoë Kravitz a secoué un annulaire nu après avoir annulé ses fiançailles avec son fiancé Channing Tatum – et maintenant, nous connaissons la raison de leur rupture de choc.

La fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet, 35 ans, avait l’air abattue alors qu’elle sortait à New York mercredi, quelques heures seulement après qu’il a été révélé qu’elle et Tatum, 44 ans, avaient rompu après trois ans de vie commune.

La réalisatrice de « Blink Twice » est allée de manière décontractée pour la sortie, arborant un débardeur blanc et un pull gris – avec un accessoire notable manquant : sa bague de fiançailles.

Zoe Kravitz sans sa bague à New York mercredi. Ancien Ordonez/INSTARimages

Ancien Ordonez/INSTARimages

La dernière observation intervient après que Kravitz a été photographiée seule plus tôt dans la journée.

Portant d’autres vêtements, dont un bouton surdimensionné bleu et une casquette bleu marine des Yankees, la star a accessoirisé des lunettes de soleil noires, des boucles d’oreilles et un sac à main. Même si elle tenait ses clés dans sa main gauche, elle gardait son annulaire caché avec les manches de sa chemise.

Zoe Kravitz est aperçue pour la première fois depuis sa séparation avec Channing Tatum. TheImageDirect.com

Kravitz à New York mercredi, quelques heures seulement après que la rupture ait fait la une des journaux. TheImageDirect.com

Elle a gardé son annulaire gauche caché avec sa manche. TheImageDirect.com

Le couple – qui s’est rencontré en 2021 après que Kravitz ait envoyé à Tatum une première ébauche du scénario de « Blink Twice » – aurait mis fin à leurs fiançailles le week-end dernier ; cependant, la nouvelle n’a fait la une des journaux que mardi.

Quant à la raison de la séparation, une source a déclaré Personnes« Ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde et se sont séparés. »

Kravitz est apparu abattu lors de la sortie. TheImageDirect.com

Kravitz et Tatum auraient mis fin à leurs fiançailles le week-end dernier. Channing Tatum/Instagram

Il a posé la question en 2023. Nils Jorgensen/Shutterstock

Le Post a contacté les représentants des stars.

Ils ont été vus ensemble 6 octobre lors d’une pièce mettant en vedette Levon Hawke, co-star de « Blink Twice » de Tatum, dans Red Hook.

Ils ont déclenché des rumeurs de romance en 2021 après que Tatum ait été choisi pour le film « Blink Twice » de Kravitz. Dave Benett/WireImage

Le duo a souvent jailli de leur relation. TheImageDirect.com

Alors que Kravitz et Tatum faisaient la promotion de ses débuts en tant que réalisateur, ils ont jailli à plusieurs reprises de leur romance.

« C’est ce que je dirai à propos de la création avec quelqu’un avec qui vous êtes ou que vous aimez : je le suggère », a déclaré l’acteur de « Magic Mike » en juillet. « Si vous envisagez d’avoir un enfant ou si vous envisagez de vous marier, allez chercher le projet créatif le plus difficile possible avec votre partenaire. »

Lors de la première du film à Los Angeles en août, Kravitz a déclaré à People que « l’art est notre langage d’amour », ajoutant : « Je pense que c’est ce que nous aimons, et nous aimons en parler, en faire l’expérience et nous soutenir mutuellement. »

Ni Kravitz ni Tatum n’ont abordé la question de la scission. REUTERS

Sur la raison pour laquelle elle a choisi Tatum pour le rôle principal, elle dit à Elle« En regardant son travail et en l’entendant parler de « Magic Mike » et du spectacle live, je me dis, je pense qu’il est féministe. Vous devez être si loin de qui c’est, là où ce n’est pas effrayant. Et je ne pense pas que nous l’ayons déjà vu jouer quelqu’un de sombre. Je suis ravi de le voir faire ça.

Tatum et Kravitz ont eu une relation amoureuse en août 2021. Ils ont confirmé leur relation avec un post d’Halloween en octobre.

Kravitz brise la couverture le 30 octobre. TheImageDirect.com

Kravitz et Tatum à Londres en août. Jeff Spicer/Getty Images pour Warner Bros.

L’acteur de « 21 Jump Street » proposé à Kravitz à peu près à la même époque l’année dernière avec un énorme rocher.

Le mariage de Tatum et Kravitz était prévu pour l’année prochaine, selon son père rock star, qui a renversé le thé sur leurs noces.

« C’est un gars vraiment génial », a déclaré Lenny à l’émission de radio britannique. « Zoé Ball et ses amis » le 31 mai. « Il a été bien élevé. Donc, vous savez, il a des manières. Il est charmant. C’est un être humain plein d’âme. Et donc, il est devenu assez rapidement un membre de la famille.

Ils prévoyaient un mariage l’été prochain. Dave Benett/WireImage

Il a ajouté : « Il va bien et ils sont amoureux. Nous allons nous marier l’année prochaine.

Cela aurait été le mariage n°2 pour eux deux.

Kravitz a été mariée à l’acteur Karl Glusman, 36 ans, pendant seulement 18 mois avant de demander le divorce en janvier 2021. Le couple finalisé leur divorce Quelques mois plus tard, en août, le même mois, des rumeurs de rencontres avec Tatum ont commencé à tourbillonner.

Tatum était auparavant marié à Jenna Dewan. Richard Shotwell/Invision/AP

Tatum a épousé sa co-star de « Step Up » Jenna Dewan en 2009. Le couple a annoncé leur séparation en avril 2018 et elle a déposé une demande pour mettre fin à leur mariage de près de neuf ans plus tard cette année-là. Cependant, leur divorce vient d’être finalisé mois dernier. Tatum et Dewan ont un enfant : leur fille Everly, 11 ans.

Dewan est fiancé au vétéran de Broadway, Steve Kazee. stevekazee/Instagram

Steve a nié que son message « HA » concernait la séparation de Channing et Zoe. stevekazee/Instagram

Dewan est fiancé à Steve Kazee, 49 ans, qui a déclenché une tempête de feu lorsqu’il a partagé une chaîne répétitive de « HAHA » sur son histoire Instagram, se moquant apparemment de la rupture de Tatum avec Kravitz.

Il a ensuite nié ces allégations, affirmant qu’il se moquait d’une plante.

« Un gars ne peut pas rire d’une plante d’intérieur TikTok dans le monde d’aujourd’hui, je vois… », a écrit Kazee dans un article de suivi.

Son représentant l’a soutenu en disant Nous chaque semaine«Il a posté ‘hahaha’ juste avant le mème taguant Jenna. Si nous allons au poste maintenant, cela affichera le mème sur le fait de ne pas arroser les plantes.