Zoe Ball révèle un dysfonctionnement mortifiant de sa garde-robe sur Mamma Mia après un temps d’horreur sur une île grecque

ZOE BALL a eu des marques de marée sur son pantalon pendant le tournage du nouveau concours de talents ITV1 Mamma Mia ! I Have A Dream – et pas parce qu’elle est allée patauger dans la mer Ionienne, comme Sophie Sheridan d’Amanda Seyfried dans le film à succès.

Au lieu de cela, c’était à cause d’une météo anormale qui a presque interrompu le tournage, comme l’a rappelé la présentatrice Zoe : « Vous prenez l’avion pour la Grèce et vous pensez que le temps va être incroyable et c’était absolument horrible les premiers jours.

Zoe Ball s'est retrouvée avec des marques de marée sur son pantalon pendant le tournage du nouveau concours de talents ITV1, Mamma Mia ! J'ai un rêve

Le spectacle vise à trouver deux stars pour rejoindre la production londonienne de la comédie musicale ABBA Mamma Mia !

« Au début, nous avons eu une pluie torrentielle et certains décors ont été emportés par le vent.

« Pendant un spectacle, je portais de longues fusées éclairantes et, à la fin, l’eau du plateau m’arrivait jusqu’aux genoux.

« J’avais des marques de marée sur mon pantalon. »

Elle a ajouté : « Nous avions le public sous des parapluies, mais ensuite les dieux de l’Olympe nous ont souri et le soleil est apparu. »

Mamma Mia !, qui vise à trouver deux stars pour rejoindre la production londonienne de la comédie musicale ABBA Mamma Mia !, débute le 22 octobre à 18 heures.

Hier, il a dévoilé son casting, qui comprend les espoirs Desmonda, 27 ans, qui ont quitté l’Indonésie pour s’installer à Londres pour tenter de réussir dans le West End, et Tobias, 22 ans, qui a tourné avec Giovanni Pernice de Strictly.

L'émission de talents ITV commence le 22 octobre à 18h

Hier, il a dévoilé son casting, qui comprend les espoirs Desmonda, 27 ans, qui a quitté l'Indonésie pour s'installer à Londres pour tenter de réussir dans le West End, et Tobias, 22 ans, qui a tourné avec Giovanni Pernice de Strictly.