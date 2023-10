Zoe Ball révèle qu’elle n’a pas l’intention de trouver l’amour dans la nouvelle émission d’ITV Mamma Mia ! J’ai un rêve

ELLE EST maintenant sur ITV en train d’enregistrer un programme très différent de son émission de petit-déjeuner sur BBC Radio 2 – mais c’est le seul grand changement que Zoe Ball va faire alors qu’elle incarne Mamma Mia ! J’ai un rêve.

La femme de 52 ans, qui s’est séparée de son petit ami Michael Reed plus tôt cette année, dit qu’elle n’a pas l’intention de trouver l’amour lors du concours de talents, contrairement au candidat Lee Mead, qui a rencontré la juge Denise Van Outen sur Any Dream Will Do de BBC One.

Fourni

Zoe Ball sera devant Mamma Mia ! J’ai un rêve[/caption]

Elle a dit non! Je n’aurai pas de Lee Mead ! Définitivement pas.

« Mais je dirai – je leur ai dit à tous – les Sophie et les Sky, vous faites ce que je voulais faire quand j’étais enfant.

« Mais je ne peux pas agir, je ne peux pas chanter et je peux donc vivre ma vie par procuration à travers eux, ce qui est merveilleux. Avoir ce talent, c’est un peu de magie et si vous l’avez, vous avez beaucoup de chance. C’est tellement merveilleux de les voir voler avec ça.

Mais Zoé espère qu’il pourrait y avoir une romance entre les candidats, notamment parce que cela pourrait aider à créer la bonne dynamique pour qu’ils incarnent les jeunes amants Sophie et Sky.

Zoe a déclaré : « Hier, je demandais aux filles : « Qui pensez-vous que vous aimeriez que votre Sky soit ? »

« Évidemment, je suis légèrement en quête de romance. Je suis comme Cilla et ils me disent : « Ce n’est pas un rendez-vous à l’aveugle, Zoé ! »

« C’est intéressant parce que vous voyez évidemment qu’ils se regardent en pensant : « Oui, vous apportez cela au personnage ». Vous avez besoin de cette chimie.

Il n’y a pas lieu d’exagérer à quel point le nouveau rôle représente un changement pour Zoe, car elle fait rarement de la télé ces jours-ci, et certainement pas une grande émission aux heures de grande écoute pour ITV.

Elle a expliqué : « Je suis Mamma Mia ! obsédé et j’adore ABBA, alors quand j’ai reçu un appel me demandant si je serais intéressé, je me suis dit, oui s’il vous plaît. Il y a donc eu une attente un peu nerveuse et, évidemment, j’ai dû demander très gentiment à mon patron si je pouvais prendre un peu de temps libre pour le petit-déjeuner.

« Mais heureusement, Radio 2 est de grands fans d’ABBA. On joue beaucoup d’ABBA et Helen (Thomas) ma patronne à Radio 2 est une énorme Mamma Mia ! fan et a dit : « Vous devez le faire – ce sera tellement amusant ».

« J’ai donc déplacé les vacances et nous avons fait en sorte que tout fonctionne. »