Zoe Ball “ La peur secrète de Covid l’a forcée à quitter l’émission It Takes Two et Radio 2 ”

Zoe Ball a été obligée de se retirer de la présentation de l’émission dérivée de Strictly Come Dancing It Takes Two en raison d’une peur secrète de Covid.

L’animatrice de télévision âgée de 50 ans a également été contrainte de renoncer à présenter son émission BBC Radio 2 après avoir présenté des symptômes de coronavirus.

Zoe aurait présenté des symptômes mardi, a été testée pour le virus et s’est isolée en attendant ses résultats.

Après avoir passé quelques jours à se reposer à la maison, la star a finalement reçu le feu vert jeudi soir et se préparerait à retourner au travail normalement lundi.







(Image: BBC)



Une source proche de la star a déclaré au Sun: «Il est clair que Zoe ne voulait prendre aucun risque et a adhéré aux directives du gouvernement à la lettre.

«Après avoir souffert de symptômes de rhume et de grippe, elle a appelé ses patrons de la BBC qui lui ont immédiatement conseillé de rester à la maison et de s’isoler.

«Un test lui a été envoyé et Zoe ne voulait pas alarmer les gens en avertissant qui que ce soit.»







(Image: BBC)



Zoe aurait été «énormément soulagée» par son résultat négatif au test.

Mirror Online a contacté un représentant de Zoe pour un commentaire.

Alors que Zoe n’était pas en ondes – à la télévision et à la radio – Rylan Clark-Neal a repris l’animation d’It Takes Two, tandis que Matt Lucas et Maol Rajan étaient les remplaçants de son émission de radio.

Strictly Come Dancing et It Takes Two ont été plongés dans le chaos ces dernières semaines en raison de la peur de Covid.







(Image: BBC)



La candidate Nicola Adams et sa partenaire de danse Katya Jones ont été forcées de quitter la compétition plus tôt ce mois-ci après que la danseuse professionnelle Katya ait été testée positive pour le virus.

Alors que la juge de l’émission, Motsi Mabuse, a été contrainte de s’isoler pendant deux semaines chez elle à la suite d’un voyage d’urgence en Allemagne – avec son siège de juge occupé par Anton du Beke.

Pendant ce temps, Rylan a été contraint de rater le tournage des épisodes de It Takes Two le mois dernier – ainsi que de sa propre émission de Radio 2 – après être entré en contact avec quelqu’un qui avait été testé positif pour le virus.