Zócalo Health lève 5 millions de dollars pour lancer des soins primaires virtuels pour les patients latinos

Zócalo Health, un service de santé virtuel pour les patients latinos, a levé 5 millions de dollars lors d’un tour de financement de démarrage mené par Animo, Virtue et Vamos Ventures.

Les autres participants à la levée de fonds comprennent Necessary Ventures et Able Partners ainsi que Toyin Ajayi, PDG de Cityblock Health, chercheur en politique sociale et capital-risqueur Freada Kapor Klein, Dépenses personnelles Nikhil Krishnan et ORDRES PDG Erik Ibarra.

CE QU’ILS FONT

Zócalo utilisera le capital d’amorçage pour lancer cette année des services de soins primaires virtuels en Californie, au Texas et à Washington.

Grâce à des plans d’adhésion mensuels et annuels, la startup jumellera les patients avec une équipe de soins composée de médecins, d’infirmières et de cliniciens en santé mentale, dirigée par un agent de santé communautaire. Les patients peuvent également accéder à des rendez-vous virtuels le jour même ou le lendemain et à des services de coordination des soins.

La société propose actuellement des soins dans le cadre d’une version bêta publique en Californie et prévoit éventuellement de s’étendre à de nouveaux États et d’ajouter des services en personne.

Mariza Hardin, responsable de la stratégie et des opérations chez Zócalo, a déclaré MobiHealthActualités qu’elle et le cofondateur Erik Cardenas ont grandi dans des familles qui avaient immigré aux États-Unis et avaient du mal à naviguer dans le système de santé complexe.

“Nous avons vraiment pris beaucoup de nos expériences vécues et intégré cela dans le modèle de soins de Zócalo Health”, a-t-elle déclaré. “Mais nous passons également une tonne de temps à parler aux patients et à parler à la communauté latino-américaine en demandant:” Pourquoi n’accédez-vous pas aux soins primaires? Quelles sont vos préoccupations? Pourquoi ne faites-vous pas confiance au système? Parce que c’est vraiment un problème de confiance qui a été impacté et accéléré par la pandémie.”

Le PDG de Zócalo, Cardenas, a déclaré que les agents de santé communautaires seront essentiels pour établir la confiance et aider les patients à naviguer dans leurs offres cliniques.

“Avec cet agent de santé communautaire, nous nous concentrons vraiment sur ces relations et sur l’établissement de la confiance afin que les gens puissent vraiment commencer à s’engager et à établir avec nous ces soins longitudinaux qui leur manquaient avec ce système de santé à taille unique”, il a dit.

APERÇU DU MARCHÉ

Services Web Amazon annoncé récemment Zócalo en tant que l’un des 10 participants à l’AWS Healthcare Accelerator 2022 axé sur l’équité en santé. Cardenas et Hardin, tous deux vétérans d’Amazon Care, ont déclaré qu’ils souhaitaient apporter à leur startup la culture axée sur le consommateur du géant de la technologie et de la vente au détail.

Les adultes hispaniques sont confrontés à un certain nombre de défis lorsqu’il s’agit d’accéder au système de santé, et ils sont plus susceptibles de ne pas être assurés. Selon un Enquête du Pew Research Center publié plus tôt cet été, 70% des adultes hispaniques ont déclaré avoir consulté un médecin ou un autre prestataire de soins de santé au cours de l’année écoulée, contre 82% de tous les adultes américains.

L’accès était moins uniforme pour les immigrants. Parmi ceux qui vivaient aux États-Unis depuis 10 ans ou moins, seuls 55 % ont déclaré avoir vu un prestataire au cours de l’année écoulée, contre 63 % de ceux qui ont vécu aux États-Unis de 11 à 20 ans et 77 % des immigrés qui vivaient aux États-Unis depuis plus de 20 ans.

“Je pense qu’il y a beaucoup de jolis mots qui sont partagés aujourd’hui autour des inégalités en matière de santé et de DEI [diversity, equity and inclusion]mais il est vraiment important que nous commencions à vraiment agir en ce qui concerne ces paramètres et l’importance de combler ces lacunes”, a déclaré Cardenas.