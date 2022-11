Zlatko Dalic claque John Herdman après que la Croatie a éliminé le Canada

L’entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, a déclaré que John Herdman devait “apprendre certaines choses” après avoir accusé le patron du Canada de l’avoir ignoré après la victoire 4-1 de son équipe lors du match de rancune de la Coupe du monde dimanche.

Dalic avait affirmé que Herdman manquait de respect plus tôt cette semaine à la suite de la tentative profane de l’entraîneur canadien d’inspirer son équipe après leur défaite contre la Belgique lors de leur premier match de groupe.

Dans une interview télévisée, Herdman a déclaré à ses joueurs : « Vous appartenez ici. Et nous allons aller éliminer la Croatie.”

En réponse à la diatribe de Herdman, le tabloïd croate 24 Sata a publié une photo pleine page d’un homme nu sous la tête superposée du manager du Canada, avec des drapeaux à feuille d’érable sur sa bouche et ses parties intimes et un titre qui se traduisait par “Vous avez la bouche, mais faites-le tu as les couilles aussi ?”

Les Croates ont laissé parler leur football alors que le doublé d’Andrej Kramaric et les buts de Marko Livaja et Lovro Majer les ont propulsés en tête du groupe F et ont condamné le Canada à une sortie prématurée.

Mais Dalic était toujours agité par la dispute lors de sa conférence de presse d’après-match alors qu’il suggérait que Herdman avait délibérément snobé la poignée de main traditionnelle au coup de sifflet final.

« Je suis allé sur le terrain pour voir mes joueurs. Je n’ai pas vu l’autre entraîneur-chef. Que je perde ou que je gagne, je vois toujours l’autre entraîneur. Il n’était pas là et c’est sa façon de faire les choses”, a déclaré Dalic.

« Il est évidemment fou. C’est un bon coach, c’est un professionnel de qualité. Il lui faudra du temps pour apprendre certaines choses.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir fait une erreur avec sa diatribe après le match contre la Belgique, Herdman a d’abord été provocant, déclarant aux journalistes: “Pas dans les 20 premières minutes (du match contre la Croatie), non.

“Ils sont peut-être en train de célébrer maintenant, et c’est leur droit, ils ont marqué des buts, mais nous ne leur avons pas donné une soirée facile.”

Mais l’Anglais a finalement concédé qu’il apprendrait de la controverse, en disant: «J’aurais pu être un peu plus calme en sortant du caucus. C’est mon apprentissage. Je vais prendre ça sur le menton.”

Puissance et qualité

Dalic a été soulagé de voir la Croatie répondre au choc de l’ouverture du score d’Alphonso Davies à la deuxième minute au Khalifa International Stadium.

Les finalistes de 2018 se qualifieront pour les huitièmes de finale s’ils évitent la défaite lors de leur dernier match de groupe contre la Belgique jeudi.

“Dans les premières minutes, ils ont marqué mais nous avons réussi à nous battre et à nous stabiliser”, a déclaré Dalic.

« Nous nous sommes remis sur pied. Cela me rend fier. La Croatie a une fois de plus fait preuve de puissance et de qualité. Nous devons passer à l’étape suivante. C’est notre but ultime.”

Le but de Davies était le premier du Canada à une Coupe du monde après quatre défaites précédentes sans but.

Bien qu’ils aient été incapables de mettre fin à cette série de défaites, Herdman s’est réjoui de leurs performances fougueuses.

« En termes de mentalité d’équipe, nous avons montré que peu de Canadiens peuvent rivaliser avec les meilleurs au monde », a-t-il déclaré.

« Je suis fier de ce qu’ils ont accompli ce soir. Ils ont marqué l’histoire de notre pays.

“Le but était un moment très spécial pour ressentir cela, sur cette étape contre ce type d’équipe.”

