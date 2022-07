Zlatan Ibrahimovic signe un contrat d’un an avec l’AC Milan

Zlatan Ibrahimovic restera à l’AC Milan pendant au moins un an de plus après que l’attaquant vétéran a signé lundi un nouveau contrat d’un an avec les champions d’Italie.

“L’AC Milan est heureuse d’annoncer le renouvellement du contrat de Zlatan Ibrahimovic jusqu’au 30 juin 2023. L’attaquant suédois continuera à porter le maillot numéro 11”, a indiqué l’équipe dans un communiqué.

Ibrahimovic, qui aura 41 ans en octobre, a signé un accord qui lui rapportera environ un million d’euros (1,02 million de dollars) de salaire fixe, avec d’importantes primes liées aux apparitions et aux réalisations.

Le Suédois est hors de combat jusqu’au début de l’année prochaine au moins après s’être fait reconstruire le ligament croisé antérieur de son genou gauche en mai.

L’ancien attaquant de l’Inter Milan, du Paris Saint-Germain et de Manchester United a déclaré en mai qu’il avait enduré six mois de nuits blanches en raison de la douleur au genou parce qu’il était déterminé à tenir sa promesse à l’AC Milan de livrer sa première couronne de Serie A en 11 années.

Il avait déjà raté l’Euro 2020 après une opération au genou gauche l’année dernière avant un problème de tendon d’Achille qui lui a coûté sa place de titulaire à Milan.

Ibrahimovic est revenu à Milan en janvier 2020 huit ans après son départ et son arrivée a donné le coup d’envoi à l’ascension de l’équipe de Stefano Pioli au sommet du jeu italien.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.