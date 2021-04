La légende suédoise Ibrahimovic, qui a récemment signé un nouvel accord pour le maintenir dans le club de Serie A dans la quarantaine, aurait atterri dans la ligne de mire de l’instance dirigeante du football européen, qui aurait nommé un responsable pour vérifier si l’attaquant a enfreint la réglementation. .

Une société appartenant à Ibrahimovic, Unknown AB, est censée détenir une participation de 10% dans le site de jeux d’argent maltais Bethard, l’UEFA examinant si ce lien présumé enfreint ses règles.

L’UEFA et la FIFA interdisent aux joueurs d’avoir des intérêts financiers dans des sociétés de jeux d’argent, ceux qui enfreignent la réglementation étant soumis à une éventuelle interdiction de trois ans – et les médias suédois ont rapporté qu’Ibrahimovic pourrait potentiellement être responsable d’une telle sanction.

« Conformément à l’article 31 (4) du Règlement disciplinaire de l’UEFA (RD), un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé aujourd’hui pour mener une enquête disciplinaire concernant une violation potentielle du Règlement disciplinaire de l’UEFA par M. Zlatan Ibrahimovic pour intérêt pour une société de paris», a lu un communiqué de l’UEFA publié lundi.

« Le Comité exécutif de l’UEFA, le président de l’UEFA, le secrétaire général de l’UEFA et les organes disciplinaires peuvent charger des inspecteurs d’éthique et de discipline de mener des enquêtes, seuls ou en coopération avec d’autres organes de l’UEFA ou non. «

La nouvelle du prochain regard baissé avec les chefs du football européen survient au milieu d’une tache violette dans la carrière de l’attaquant emblématique. Il a marqué 15 buts impressionnants en seulement 17 matchs en Serie A cette saison, ce qui a fait passer sa carrière au-delà de la barre des 500.

Sa prolongation d’un an de contrat à San Siro a été considérée comme une récompense pour sa bonne forme – et il n’est pas clair si un conflit avec les autorités du football aura un impact sur son avenir en Serie A.

Ibrahimovic devrait jouer pour la Suède aux Championnats d’Europe de cet été après être sorti de sa retraite internationale plus tôt cette année, dans lequel il espère ajouter à son impressionnant record international de 63 buts en 118 apparitions.